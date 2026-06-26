יצרנית הרכב הגרמנית פולקסווגן שוקלת לבצע את מהלך ההתייעלות הגדול בתולדותיה, שבמסגרתו עשויות להיקצץ עד 100 אלף משרות ברחבי העולם ולהיסגר ארבעה מפעלי ייצור בגרמניה.

לפי הדיווחים, המהלך נועד להתמודד עם הירידה ברווחיות, התחרות הגוברת מצד יצרניות רכב סיניות והמעבר המואץ לשוק הרכב החשמלי.

על פי הדיווחים, בין המפעלים שנבחנת סגירתם נמצאים אתרי הייצור בהנובר, צוויקאו ואמדן, וגם מפעל אאודי בנקרסולם. במקביל נשקל צמצום משמעותי בהשקעות והמשך צעדי התייעלות כחלק מהאסטרטגיה של הקבוצה לשנים הקרובות.

הנהלת החברה טרם אישרה את פרטי התוכנית, והבהירה כי כל החלטה תידון תחילה בדירקטוריון ובמועצת הפיקוח. עם זאת, בפולקסווגן הודו כי ענף הרכב עובר שינוי מבני עמוק וכי מודל הפעילות הנוכחי אינו בר-קיימא עבור כלל מותגי הקבוצה במתכונתם הנוכחית.

התוכנית צפויה לעמוד במוקד ישיבת מועצת הפיקוח של החברה בחודש הבא, ומסתמן כי תיתקל בהתנגדות חריפה מצד ועדי העובדים ואיגוד העובדים IG Metall, שכבר הודיעו בעבר כי יתנגדו לסגירת מפעלים בגרמניה.