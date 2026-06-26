פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד חמישה קטינים בני 14 עד 17 ונגד פנחס גרינברג, בן 18 מבית שמש, בגין השתתפות בהתפרעות אלימה בכפר דיר דבואן שבבנימין.

לצד כתב האישום ביקשה הפרקליטות להותיר את הנאשמים במעצר עד לתום ההליכים.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד שיראל אלדר מפרקליטות מחוז ירושלים, האירועים התרחשו לאחר אזכרה שנערכה בחוות מכוך לזכר נחמן מורדוף ז"ל. לפי הנטען, הנאשמים ואחרים הגיעו לכפר כשהם רעולי פנים, וחלקם נשאו מציתים, כפפות, גז מדמיע וסכין.

הפרקליטות טוענת כי הנאשמים ביצעו שורת מעשי אלימות והצתה במסגרת קשר לביצוע מעשי טרור. בין היתר מיוחסות להם הצתת חמישה כלי רכב, הצתת מוקד אש בכניסה למסגד בזמן שאנשים שהו בו, יידוי אבנים לעבר בתי מגורים וכלי רכב וגרימת נזק לרכוש.

כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות של התפרעות, הצתה בנסיבות של מעשה טרור, חבלה והיזק ממניע גזעני, יידוי אבנים לעבר כלי תחבורה ותקיפה ממניע גזעני. לאחד הנאשמים מיוחסת גם עבירה של החזקת סכין שלא כדין.