השקל רשם היום היחלשות מול המטבעות המרכזיים, כאשר הדולר חזר להיסחר סביב רמת 3 שקלים והאירו טיפס מעל 3.42 שקלים.

מדובר בנסיגה לאחר תקופה ממושכת שבה המטבע הישראלי הפגין עוצמה חריגה והגיע לשיאים של עשרות שנים מול הדולר.

בתחילת החודש התחזק השקל לרמות שלא נראו שנים רבות. בתקופה האחרונה נרשמה תנודתיות במסחר, על רקע ההתפתחויות הגיאופוליטיות והערכות המשקיעים לגבי המשך כיוון השוק.

לצד העלייה בדולר, גם האירו התחזק מול השקל וחצה את רמת 3.42 השקלים. התחזקות המטבעות הזרים עשויה להשפיע על עלויות היבוא, הנסיעות לחו"ל והוצאות במטבע חוץ, אם המגמה תימשך.