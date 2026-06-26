טיקטוק השיקה סוכן בינה מלאכותית חדש בשם Symphony Agent, שנועד לקצר משמעותית את הדרך בין רעיון לקמפיין מוכן.

הסוכן מקבל את מטרות המותג, משלב אותן עם הטרנדים והתכנים המצליחים בפלטפורמה, ומייצר סרטוני וידאו מותאמים לקמפיין בתוך דקות.

במקביל, הכלי מאתר תוכן רלוונטי של יוצרים בפלטפורמה ומסייע בזיהוי יוצרי התוכן המתאימים ביותר לכל קמפיין. בטיקטוק ציינו כי המערכת כוללת מנגנוני הגנה מובנים, ובהם סימון תוכן שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, סימני מים סמויים ומנגנוני סינון תוכן.

החברה שילבה את Symphony Agent בשלושה כלים מרכזיים. ב-Symphony Creative Studio הוא בונה מודעות באמצעות ממשק צ'אט; ב-Content Suite הוא מאתר ומרחיב תוכן קיים של יוצרים בהתאם לצורכי המפרסם; וב-TikTok One הוא מסייע באיתור יוצרים, יצירת בריפים וניהול שיתופי פעולה בהיקף רחב, לרבות התאמת יוצרים לשפות ולשווקים שונים.

בנוסף השיקה טיקטוק רשתות יוצרים מותאמות אישית בתוך Content Suite, המאפשרות למותגים להקים מאגר של יוצרים, עובדים, שותפים או שגרירי מותג. המשתתפים יקבלו בריפים ותקצירי קמפיין ויוכלו להפוך סרטונים למודעות, במטרה לייעל את תהליך יצירת התוכן והעבודה מול יוצרים תוך שמירה על שליטה מלאה בקמפיין.

אנה פלקין, מנהלת הפעילות העסקית של טיקטוק ישראל, אמרה, "Symphony Agent מאפשר למותגים להפוך תובנות לרעיונות, רעיונות לתוכן ותוכן לתוצאות, מהר מתמיד. בין אם מותגים בונים קמפיין בשפה של טיקטוק, מאתרים יוצרי תוכן ותוכן מהקהילה או מרחיבים את הקריאייטיב שלהם לשווקים שונים - הפיצ'רים החדשים יעזרו להם לתרגם את היצירתיות שלהם לתוצאות בעזרת טכנולוגיה".