ערוץ 16 הודיע היום על הצטרפותם של צביקה הדר ומאור זגורי, שייקחו חלק בפיתוח תחום הבידור והפקות המקור של הערוץ החדש. במסגרת תפקידם יהיו השניים שותפים לגיבוש התוכן ויגישו תוכניות מקור בתחומי הבידור והיצירה הישראלית.

צביקה הדר, מהמגישים והיוצרים הבולטים בטלוויזיה הישראלית, מביא עמו ניסיון של יותר משלושה עשורים כמגיש, שחקן, יוצר ומפיק. מאור זגורי, יוצר, תסריטאי ובמאי, מזוהה עם שורת הפקות טלוויזיה מצליחות ונחשב לאחד היוצרים הבולטים בישראל.

לדברי הערוץ, הצטרפותם של השניים היא חלק מהחזון להקים מסך ישראלי מגוון, המשלב חדשות, בידור, הפקות מקור, יצירה מקומית וסיפורים מהחברה הישראלית. מהדורת החדשות המרכזית של ערוץ 16, בהגשת יעקב איילון, צפויה לעלות לאוויר ביום ראשון, 28 ביוני 2026, ולפתוח את תקופת ההשקה של הערוץ.

במהלך תקופת ההשקה, שתימשך 21 ימים עד תחילת שידורי ההרצה ב־19 ביולי 2026, יופעל מודל המאפשר לצופים להשתתף בעיצוב תכני הערוץ באמצעות מערכת בינה מלאכותית בשם SAY16. באמצעותה יוכלו המשתמשים להעביר משוב ולהשפיע על החלטות הנוגעות ללוח השידורים, סוגי התוכניות, התכנים, הגרפיקה וחוויית הצפייה.

בערוץ ציינו כי אסטרטגיית התוכן תתמקד בהרחבת ההפקות הישראליות, עם דגש על בידור, סדרות, מוזיקה, הומור וסיפורים אנושיים, לצד חדשות ותוכן אקטואלי. לדבריהם, מטרת המיזם היא ליצור מודל טלוויזיוני שבו הציבור אינו רק צופה במסך, אלא גם שותף פעיל בעיצובו.