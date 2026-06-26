זיו וולק, לשעבר רבש"ץ מושב נתיב העשרה, והמושב הגיעו להסכם פשרה במסגרת התביעה שהגיש בעקבות סיום עבודתו לאחר אירועי 7 באוקטובר.

על פי ההסכם שפורסם באתר Ynet וולק יקבל פיצויי פיטורים מוגדלים בסך 160 אלף שקל ברוטו וימשוך את תביעתו, שבה דרש בתחילה פיצוי של כ-1.4 מיליון שקל.

התביעה הוגשה כשנה וחצי לאחר סיום עבודתו של וולק. לטענתו, הוא סבל מהתעמרות, השפלה והכפשות בעקבות תפקודו במהלך מתקפת 7 באוקטובר, וטען כי אנשים שעל ביטחונם היה מופקד "תקעו לו סכין בגב".

מנגד, במושב נתיב העשרה דחו את טענותיו וטענו כי התביעה חסרת בסיס. בכתב ההגנה נטען כי וולק לא פוטר מעבודתו, כי זכויותיו לא נפגעו וכי התרשל בתפקידו במהלך אירועי 7 באוקטובר.

בהסכם הגישור נקבע כי הצדדים מסיימים את כלל המחלוקות ביניהם בדרך של פשרה, כאשר כל צד נותר אוחז בעמדתו ומבלי שאחד מהם מודה בטענות הצד שכנגד. עוד הוסכם כי וולק יוותר על כל טענה או תביעה עתידית נגד המושב או מי מטעמו הנוגעת לתקופת עבודתו ולסיומה.

ממושב נתיב העשרה נמסר: "אנחנו שמחים שהנושא נסגר ואנחנו מקווים שכולם יוכלו לחזור, לצמוח, לחיות ולהתפתח".