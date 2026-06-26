שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם אחר הצהריים (שישי) ציוץ בפרסית ובו שיגר מסר חריף לאיראן על רקע איומיו של מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה, אסמאעיל קאאני.

"מפקד כוח קודס האיראני קאאני מרבה לאחרונה לשגר איומים לעבר ישראל. נראה שתדמית המשת"פ התאימה לו בהרבה מחליפת האיומים המגוחכת הזאת. אם איראן תתקוף את ישראל זאת תהיה הטעות הכי גדולה שלה עד עכשיו. כאן לא יעזרו לה שום הורמוז וירי באוכלוסייה. שום דבר לא יעצור בעדנו. כוחותינו ערוכים להשלים את המלאכה".

קאאני שיגר כאמור אתמול איום חריף לעבר ישראל על רקע השיחות המתנהלות בוושינגטון בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקאי. בהצהרה שפורסמה בכלי התקשורת באיראן אמר קאאני כי על ישראל לעזוב את לבנון, והזהיר: "אם לא תסוגו מרצונכם היום, מחר תיאלצו להימלט בהשפלה ובתבוסה".

קאאני עצמו נולד בעיר משהד שבאיראן והצטרף למשמרות המהפכה בראשית שנות ה־80. לאורך השנים מילא שורת תפקידים בארגון, ובשנת 1997 מונה לסגנו של קאסם סולימאני בכוח קודס.

לאחר חיסולו של סולימאני בתקיפה אמריקנית בבגדאד בינואר 2020, מונה קאאני לעמוד בראש כוח קודס. במסגרת תפקידו הוא מופקד על ניהול הפעילות של הזרוע מחוץ לאיראן ועל הקשרים עם בעלי בריתה של טהרן באזור.

בניגוד לקודמו, שנחשב לדמות בולטת ומוכרת ברחבי המזרח התיכון, קאאני נוהג לשמור על פרופיל ציבורי נמוך יותר. אחד ההבדלים הבולטים בינו לבין סולימאני הוא השפה. לפי סוכנות רויטרס קאאני אינו דובר ערבית, בעוד שסולימאני ניהל שיחות ישירות עם מפקדי חיזבאללה והמיליציות העיראקיות ללא מתורגמן. מגבלה זו השפיעה גם על יכולתו לבנות קשרים אישיים עם מנהיגי ארגוני הפרוקסי של איראן.