מטוס ספורט קל התנגש היום (שישי) בבניין הגבוה ביותר בבייג'ינג שבסין. בעקבות הפגיעה נפלו שברים מגורד השחקים בן 109 הקומות, ותיעוד מהזירה הופץ ברשתות החברתיות.

ברשת CNN הגדירו את האירוע כחריג, נוכח מערך האבטחה המחמיר הנהוג בבירת סין. בתיעוד שפורסם נראים שברי המבנה וחלקו האחורי של המטוס לאחר ההתנגשות.

כתב CNN שהיה במקום דיווח כי גורד השחקים פונה מיושביו, וכי רבים מהם התאספו ברחובות הסמוכים לכניסה לבניין. תמונות שפורסמו ברשת ובהן נראה מספר הרישום של כלי הטיס מעלות כי מדובר במטוס ספורט קל מתוצרת סין, מדגם Sunward SA 60L Aurora, השייך לחברת תעופה מקומית.

לפי נתוני טיסה שפורסמו באינטרנט ממערכת Flightradar24, אך טרם אומתו, המטוס סטה באופן משמעותי ממסלולו לפני ההתנגשות. עוד דווח כי מאז 1 במאי נאסר על תושבי בייג'ינג לרכוש, לשכור או להטיס רחפנים ללא אישור ממשלתי בתחומי השיפוט של העיר.