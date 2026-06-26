יותר מ-700 רבנים וחזנים מרחבי ארצות הברית דורשים מראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, להתנצל על התבטאות חריפה שבה כינה את איפא"ק "מפלצות".

במכתב חריג מזהירים החותמים כי דבריו "מסוכנים, בלתי מתקבלים על הדעת ואינם הולמים את תפקידו".

בהמשך המכתב קוראים הרבנים לממדאני לחזור בו מדבריו ולהצהיר באופן חד-משמעי כי יהודים ותומכי ישראל הם שותפים מלאים בדמוקרטיה האמריקנית. "אפשר להתווכח על מדיניות ישראל או על כסף בפוליטיקה", כתבו, "אבל אסור לנבחר ציבור לעשות דמוניזציה ליהודים או למי שעומדים לצד המדינה היהודית".

במוקד הסערה עומדים דברים שנשא ממדאני בעצרת בשבוע שעבר. במהלך נאומו אמר כי "המפלצות הללו לובשות צורות רבות", ובהמשך כיוון את דבריו לאיפא"ק וטען כי הארגון חושש מ"הדמוקרטיה" וממי שפועלים, לדבריו, לסיום "רצח העם ומלחמותיו של נתניהו".

את המכתב יזם ארגון Jewish Majority, בראשות איש איפא"ק לשעבר ג'ונתן שולמן. לדבריו, מטרת היוזמה היא לגרום לממדאני "להבין את האחריות הכבדה המוטלת עליו לרסן את השיח לפני שמישהו ייפגע", ולהשתמש במעמדו כדי "לבנות גשרים במקום להעמיק את הקרע".

אין זו הפעם הראשונה שהארגון יוצא נגד ממדאני. לקראת הבחירות לראשות העיר הוא פרסם מכתב נוסף, שעליו חתמו יותר מאלף רבנים וחזנים, ובו מחו על תמיכתו בסיסמה "Globalize the Intifada" והזהירו מפני הנורמליזציה של האנטי-ציונות.