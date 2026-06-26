איש התקשורת ברל'ה קרומבי סיפר כי נפצע בתאונת דרכים בכביש 6, לאחר שרכבו נפגע בעוצמה מאחור סמוך למנהרת רמלה.

בפוסט שפרסם לאחר ששוחרר מבית החולים תיאר את רגעי האימה שעבר ואת תחושת ההודיה על כך שיצא מהאירוע בחיים.

"פתאום שמעתי בום! מטורף, הרכב עף קדימה וקלטתי שמישהו נתקע בי מאחור בעוצמה אדירה. זה היה אחד הרגעים המפחידים שעברתי", כתב. "אתה באמצע נסיעה, שקוע בשיחת טלפון ובטוח שאתה ב-100% קונטרול על הנסיעה שלך, שומר מרחק מהרכב שלפניך ונוסע בזהירות, ואז פתאום חתיכת בום!!! פחד!".

לדבריו, לאחר הפגיעה רכבו החל להסתחרר ללא שליטה. "הרכב הסתובב שוב ושוב, מספר קרולסות במהירות מטורפת על הכביש ולא עצר. הוא עף שלושה נתיבים עד שנעצר עם הפנים מול כיוון התנועה". הוא הוסיף, "אתה יושב ברכב, הוא מסתובב ואתה שומע את החבטות, לוחץ בכל הכוח על הברקס, מנסה לשלוט בהגה, אבל הרכב לא נשמע לך והוא ממשיך לעשות קרולסות, חוטף מכות, עד שנעצר בפתאומיות".

קרומבי סיפר כי הרגע המפחיד ביותר היה כשהרכב התקרב לפס ההפרדה. "ברגעים האלה הדבר שהכי הפחיד אותי היה פס ההפרדה שהתקרבתי אליו במהירות מבהילה. למזלי נעצרתי מטרים בודדים ממנו". לדבריו, "ברוך השם שזה הסתיים בנס גדול... חיי ניצלו פשוטו כמשמעו. הודו להשם כי טוב!".

בהמשך כתב כי הוא מתאושש בבית לאחר אשפוז קצר. "אני סובל מפגיעות בגב ובחזה ובקשיי נשימה. מתגבר על 'פגיעת החרדה' שעברתי. אבל מודה להשם על הנס". עוד הוסיף, "חד משמעית זה היה יכול להיגמר רע מאוד!!!".

בסיום הפוסט שיתף גם בתחושות שליוו אותו לאחר התאונה. "זה רגע לעצור ולהתבונן על כמה שבריריים החיים. כמה הכל כאן זמני וחולף ובר שינוי". הוא הודה לאזרחים שנחלצו לעזרתו, וכתב, "אנשים שבסוף יום, כשכולם ממהרים, עוצרים את הרכב ומנסים לעזור בכל דרך... אנשים טובים באמצע הדרך". עוד הוסיף, "דווקא ברגעים האלה אתה רואה איזה עם מדהים יש לנו ואיזה קסם של אנשים מלווים אותנו כאן", וציין כי לאחר שיחלים הוא צפוי לשוב לשירות המילואים.