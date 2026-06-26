ממדי האסון הכבד בוונצואלה ממשיכים להתברר. הרשויות במדינה עדכנו כי לפחות 589 בני אדם נהרגו בעקבות שתי רעידות האדמה העוצמתיות שפקדו את צפון המדינה, בעוד שכ-3,000 בני אדם נפצעו והחיפושים אחר ניצולים עדיין נמשכים.

שתי הרעידות, בעוצמות 7.2 ו-7.5, התרחשו בהפרש של פחות מדקה זו מזו וגרמו לקריסת מבני מגורים, בתי מלון ומבני ציבור. האזור שנפגע בצורה הקשה ביותר הוא מדינת לה גוואירה, צפונית לבירה קראקס, שם קרסו יותר ממאה מבנים.

ברחבי האזור נמשכים גם כעת מבצעי החילוץ. תושבים רבים החלו לחפור בהריסות במו ידיהם עוד לפני הגעת כוחות ההצלה, בתקווה לאתר בני משפחה ושכנים שנלכדו תחת המבנים שקרסו. במקביל, צוותי חילוץ בינלאומיים מצוידים בכלבי גישוש, ציוד הנדסי ואמצעים לאיתור לכודים החלו להגיע למדינה.

לפי הרשויות, אלפי משפחות נותרו ללא קורת גג, בעוד עשרות אלפי בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים או שטרם נוצר עמם קשר. הסיוע הבינלאומי כולל משלחות חילוץ וציוד הומניטרי ממדינות רבות, ובהן ארצות הברית, ספרד, גרמניה, מקסיקו, שווייץ והרפובליקה הדומיניקנית.

האו"ם הזהיר כי מיליוני בני אדם עלולים להיות מושפעים מהאסון, על רקע מצבה הכלכלי וההומניטרי המורכב של ונצואלה עוד לפני רעידת האדמה. ההערכות הן כי מניין ההרוגים עוד צפוי לעלות ככל שכוחות החילוץ ימשיכו לפעול בין ההריסות.