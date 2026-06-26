ג'ון בולטון, לשעבר היועץ לביטחון לאומי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הודה היום (שישי) בבית משפט פדרלי במרילנד באשמה של טיפול לקוי במידע מסווג.

במהלך הדיון אמר לשופט, "אני מצטער על כך".

הודאתו של בולטון ניתנה במסגרת הסדר טיעון עם התביעה. על פי ההסדר, הוא צפוי לשלם קנס של 2.25 מיליון דולר, לבצע עד 100 שעות של עבודות שירות, להיפגש עם גורמי קהילת המודיעין ומשרד המשפטים לצורך תחקור, וכן לוותר על הפנסיה הממשלתית שלו.

במסגרת ההליך נקבע כי גזר הדין יינתן בחודש אוקטובר. על פי ההסדר, העונש עשוי לנוע מאי־הטלת מאסר ועד חמש שנות מאסר, כאשר ההכרעה הסופית נתונה בידי השופט.

לפי כתב האישום, בולטון העביר מידע רגיש לשני קרובי משפחתו לצורך שימוש אפשרי בספר זיכרונות שכתב, ובהם רשימות מתדרוכי מודיעין ופגישות עם בכירי ממשל ומנהיגים זרים. עם זאת, התביעה הבהירה בבית המשפט כי המידע המסווג לא פורסם בסופו של דבר בספרו, The Room Where It Happened.

בולטון, בן 77, כיהן כיועץ לביטחון לאומי במהלך כהונתו הראשונה של טראמפ, ובהמשך הפך לאחד ממבקריו הבולטים. ספרו, שבו תיאר את טראמפ כמי שאינו מתאים לכהונה, הוביל לעימות פומבי בין השניים. הרשויות ציינו עוד כי בעבר נפרץ חשבון הדוא"ל האישי של בולטון על ידי גורם שלפי ההערכות קשור לאיראן.