נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען אחר הצהריים (שישי) כי איראן הפרה את הסכם הפסקת האש, לאחר שלדבריו שיגרה כטב"מים לעבר ספינות במצר הורמוז.

בפוסט שפרסם ברשת Truth כתב טראמפ כי, "איראן שיגרה לפחות ארבעה כטב"מים לעבר ספינות שחצו את מצר הורמוז. אחד הכטב"מים פגע פגיעה ישירה בסיפון העליון של ספינת מטען גדולה ויקרה מאוד. נזק נגרם, אך הספינה הצליחה להמשיך בדרכה".

לדבריו, "אנחנו הפלנו שלושה כטב"מים אחרים". טראמפ הוסיף כי, "ברור שמדובר בהפרה טיפשית של הסכם הפסקת האש שלנו".

טראמפ לא מסר בפוסט פרטים נוספים על זהות הספינה שנפגעה, מיקומה המדויק או על נפגעים באירוע.