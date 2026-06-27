גל חום קטלני שוטף רבות ממדינות אירופה. הטמפרטורות הגיעו בסוף השבוע לשיאים חדשים של כל הזמנים מספר מדינות וערים ברחבי היבשת, וגררו גם עשרות מקרי מוות.

בגרמניה נרשמה הטמפרטורה הגבוהה אי פעם בעיר זארבריקן, סמוך לגבול עם צרפת, עם 41.3 מעלות. השירות המטאורולוגי הגרמני פרסם "אזהרה אדומה" המתריעה על חום קיצוני ומסוכן, כמעט בכל רחבי המדינה.

בצרפת נרשמו הטמפרטורות הגבוהות ביותר אי פעם במשך שלושה ימים ברציפות, כאשר עשרות בני אדם נהרגו כאשר ניסו לשחות במקומות לא מורשים. סלובקיה אישרה כי ליל שבת היה החם ביותר שתועד, עם טמפרטורות שלא ירדו מתחת ל-26.3 מעלות בשעות הלילה.

גם בדנמרק נרשמה הטמפרטורה הגבוהה ביותר אי פעם עם 36.6 מעלות. בפוסט שפרסם השירות המטאורולוגי הדני נכתב כי "עם 36.6 מעלות צלזיוס מצפון לאודנסה, יש לנו את היום החם ביותר מאז תחילת המדידות בשנת 1874". בהולנד נרשמה טמפרטורה של 39.4 מעלות, ובבריטניה נרשם שיא של כל הזמנים בחודש יוני עם 37.1 מעלות.

גל החום ממשיך כעת גם למדינות אחרות, כאשר בפולין צפויים בימים ראשון ושני כמעט 40 מעלות בחלק מהערים, ומדינות הבלקן צפויות לראות 39 מעלות. מדענים טוענים כי גל החום הנוכחי הוא החמור ביותר אי פעם, והותיר כמעט מחצית מ-850 הערים הגדולות באזור להתמודד עם עומס חום חסר תקדים.

הם אמרו שהטמפרטורות הקיצוניות נבעו ממשבר האקלים כתוצאה משריפת דלקים מאובנים. בעקבות גל החום הקיצוני, שגבה את חייהם של עשרות בני אדם ביבשת, החליטו הרשויות המקומיות לבטל מופעים שתוכננו, ותנועת הרכבות במדינות רבות צומצמה, מחשש כי פסי הרכבת ימסו בחום הכבד.