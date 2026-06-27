שתי נערות בנות 13 מאבו סנאן טבעו למוות אחר הצהריים (שבת) בנהר הירדן במהלך טיול משפחתי.

מחקירה ראשונית עולה כי שלוש נערות נכנסו יחד אל המים, סמוך ללהבות הבשן, ורק אחת הצליחה לצד בכוחות עצמה ולדווח על היעדרות השתיים האחרות. גורם בכוחות ההצלה מסר כי יש חשש לחייה של הנעדרת שטרם אותרה.

פרמדיק מד"א, אלי בן זקן, סיפר לאחר מציאת הנערה הראשונה כי "לפני מספר שעות התקבלה קריאה במוקד 101 של מד"א על נערה שטבעה בנהר הירדן ולאחר חיפושים וסריקות ממושכות, כוחות הכיבוי חילצו אלינו נערה כבת 13 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותה".

מדוברות כבאות והצלה לישראל במחוז הצפון נמסר תחילה כי חמישה צוותים ממרחב גליל-גולן משתתפים בסריקות האינטנסיביות במים, בין היתר על גבי סירות הצלה, ובהמשך עדכנו כי 13 צוותים כבר פועלים במקום וצוללי יחידת להבה מבצעים סריקות תת-מימיות. "במוקד 102 של מחוז צפון התקבלו דיווחים מחברותיהן על היסחפות של הנערות שנותק איתן הקשר", נמסר. "למקום הוזנקו לוחמי האש וכן צוותי היחידה לחילוצים מיוחדים של מחוז צפון, לצד כוחות משטרת ישראל ויחידת החילוץ המשטרתית".

מפקד תחנת גליל-גולן, טפסר משנה נתן בנשימול, מסר: "צוותי כיבוי והצלה סורקים אחר הנערות שנעדרו במים. לאחר סריקות על גבי סירה ובגדות, בשלב זה ייכנסו צוללי יחידת להבה לתוך המים בשילוב אמצעים טכנולוגיים על מנת לאתרן כמה שיותר מהר".

לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים 10 ילדים ובני נוער נהרגו בטביעה מתחילת שנת 2026 עוד עולה מהנתונים כי בחמש השנים האחרונות (2021-2025), טבעו למוות 83 ילדים ובני נוער.

אורלי סילבינגר מנכ"לית ארגון בטרם לבטיחות ילדים: "מקרה הטביעה בנהר הירדן היום היא עדות לכך שטביעה מסוכנת ביותר, במיוחד במקורות של מים פתוחים, בטבע. מתחילת השנה אנו עדים לזינוק חד במקרי הטביעה, שעומד כרגע על פי שלושה מהתקופה המקבילה אשתקד. אם המגמה תימשך זאת עלולה להיות אחת השנים הקטלניות ביותר בעשור האחרון.

אני פונה להורים - אל תגידו 'לי זה לא יקרה'. כשמדובר בבני נוער, חשוב להדריך אותם על התנהגות בטוחה בסיביבת מים, איסור מוחלט של שתיית אלכוהול לפני כניסה למים, ובמקורות מים פתוחים, רחצה רק במקומות מותרים, כששירותי ההצלה פעילים, וכניסה למים בקבוצה עדיפה".