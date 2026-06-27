השרה לשעבר איילת שקד אמרה בריאיון לערוץ 12 כי אין בכוונתה להצטרף למפלגת "ביחד" של נפתלי בנט ויאיר לפיד, מפני שהיא אינה מפלגת ימין.

בעבר בחנו בכירים בימין אפשרות להקים גוף פוליטי חדש, שיכלול רשימה משולבת של דמויות בכירות לשעבר, לצד נציגים המזוהים עם ארגוני מילואים.

בין השמות שהועלו: איילת שקד, משה כחלון, יולי אדלשטיין וגלעד ארדן. לפי גורמים המעורים בפרטים, חלק מהשמות כבר מקיימים ביניהם שיח על שיתופי פעולה פוליטיים.

אדלשטיין הצהיר בעבר כי אין בכוונתו לעזוב את תנועת הליכוד למרות המחלוקות עם ראש הממשלה.