נתניהו: "לא מחרים אף אחד, מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה" לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב במסיבת עיתונאים לבחירות הקרובות ולמפת הקואליציה העתידית. לדבריו, מטרתו היא להקים ממשלה לאומית רחבה שתפעל על בסיס הסכמות ולא במסגרת של ממשלה צרה.

נתניהו אמר, "אני חושב שיש כוחות בתוכנו שרוצים להביא לקרע בעם. רוצים להחמיר ולהעמיק אי-הבנות ואי-הסכמות, ואני חושב שזו טעות איומה. אנחנו צריכים לנסות כל ניסיון לפתור את הבעיות בתוכנו בהסכמה".

הוא הוסיף כי, "יש לנו אויבים בחוץ ואני אומר - מלחמת אחים לא תהיה פה". לדבריו, "אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה, לא ממשלה צרה. ממשלת שמאל שתהיה תלויה במפלגות הערביות. אלא ממשלה לאומית רחבה, כי רק כך אני חושב שאנחנו יכולים להגיע להסכמות בתוכנו".

עוד אמר ראש הממשלה, "זה אומר די לחרמות ואני לא מחרים אף אחד. כולם יכולים להצטרף, פשוט צריך להסכים לעקרונות היסוד".

שר החוץ גדעון סער בירך ואמר כי הוא תומך במהלך, שלדבריו "משקף את הכיוון הנדרש למדינה".

סער הוסיף: "אחרי ה-7 באוקטובר 2023 אין עוד מקום לפוליטיקה של חרמות ופסילות. ישראל תהיה גם בשנים הקרובות במאבק על קיומה ועתידה. ממשלה לאומית רחבה היא - אפוא - אינטרס לאומי מובהק".

בן גביר מנגד הביע דאגה, "האמירה של ראש הממשלה הערב כי הוא מתכוון להקים ממשלה רחבה "מטרידה מאוד. הממשלות הקודמות אליהן צירף נתניהו שחקנים מהשמאל עלו לנו בציפי לבני כשרת משפטים, בני גנץ כשר ביטחון, ושיתקו את היכולת לקדם מדיניות ימנית נחושה. הממשלה שיש על ראש הממשלה נתניהו להקים היא רק ממשלת ימין על מלא".

יו"ר ישר! גדי איזנקוט הגיב לראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי הוא "לא ראוי לעם הזה ובוודאי שלא להטיף מוסר על אחדות". איזנקוט הוסיף: "גם הערב המשכת לשקר על עזה ולבנון, דברים שניתן היה לבדוק לעומק בוועדת חקירה ממלכתית שגם ממנה אתה מפחד. הפרוטוקולים אצלך, תוציא אותם לציבור ועם ישראל יגלה מי דחף ומי פחד".