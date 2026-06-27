הוועדה המקומית של ההורים והוועדה העממית בעיר אום אל-פחם הכריזו על שביתה כללית ביום ראשון ועל השעיית הלימודים בכל בתי הספר ומוסדות החינוך, כולל החינוך המיוחד.

אתר החדשות "כל אל-ערב" מדווח כי ההחלטה התקבלה לאחר ישיבת חירום שבה נידונו ההשלכות של ביקורו הצפוי של חבר הכנסת צבי סוכות (עוצמה יהודית) בבתי הספר בעיר כדי "לבחון את תוכניות הלימוד".

בהודעה המשותפת של גורמים אלה צוין כי הטענות שלפיהן בבתי הספר מחנכים את התלמידים לאלימות אינן נכונות, והן בגדר התגרות פסולה בבתי הספר, במנהלים, במורים, בתלמידים ובתושבי העיר.

לדבריהם, הביקור המתוכנן של חה"כ סוכות אינו אלא ניסיון לקטוף רווחים פוליטיים ואישיים לקראת מערכת הבחירות לכנסת.

עוד נאמר כי כניסה לבתי הספר ללא תיאום רשמי ומוקדם וללא הסכמה מראש תיחשב פגיעה בעצמאות מוסדות החינוך, וכי השעיית הלימודים נועדה למנוע חיכוכים או סכנות העלולות להיגרם כתוצאה מהביקור המתוכנן.

שתי הוועדות הדגישו כי לא יתירו להפוך את בתי הספר לזירה של פרובוקציות והסתה, וקראו לתושבי העיר ליישם את החלטת השביתה הכללית כדי להבטיח שבתי הספר יישארו מקומות בטוחים וללא פרובוקציות פוליטיות.