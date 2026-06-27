סרטון התגובה של פורום הגבורה: נתניהו - הבטחת, תקיים פורום הגבורה

על רקע חתימת ההסכם עם לבנון, פרסם הערב (מוצאי שבת) פורום הגבורה סרטון המרכז את הצהרותיו והתחייבויותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע להכרעת חיזבאללה ולהשבת הביטחון לתושבי הצפון.

בפורום מסבירים כי מטרת הפרסום היא להזכיר את היעדים שהוצגו לאורך חודשי הלחימה ואת המחויבות להשיב את הביטחון ליישובי הצפון, ובסרטון נאמר, "נתניהו, הבטחת - עם ישראל עומד מאחוריך".

בפורום אומרים כי משפחות שכולות רבות שילמו במלחמה את המחיר הכבד ביותר, הן בגזרת עזה והן בגזרת לבנון, במטרה להביא להכרעה בגזרות אלו. לדבריהם, כל הסדר מדיני או ביטחוני צריך להיבחן בראש ובראשונה לפי יכולתו להבטיח ביטחון ארוך טווח לתושבי הצפון ולמנוע את התעצמות חיזבאללה מחדש, שכן זו הייתה המטרה שלשמה יצאו הלוחמים לקרב ולמענה מסרו רבים מהם את נפשם.

לדברי הפורום, "אנחנו מבקשים לשמוע מראש הממשלה דברים ברורים - האם ההסכם החדש עונה על ההתחייבויות שניתנו לתושבי הצפון או לא. אנחנו סומכים על חיילי צה"ל, שהם היחידים שיכולים לפעול להכרעת חיזבאללה, ואנו מצפים שכך יקרה אם צבא לבנון לא יצליח לעשות זאת בתוך זמן קצוב".

בתחילת השבוע האחרון קיימו משפחות פורום הגבורה כינוס חירום במאהל הגבורה בירושלים, שבו קראו לממשלה להמשיך ולפעול עד להסרת האיום הביטחוני מעל יישובי הצפון. במהלך הכינוס הדגישו בני המשפחות כי האחריות לביטחון אזרחי ישראל מוטלת על ממשלת ישראל בלבד, וכי הם מצפים שכל מהלך שיינקט יבטיח ביטחון יציב ומתמשך לתושבי האזור.