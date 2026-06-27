מפלגת "ברית לאומית דמוקרטית" (בל"ד) בחרה את סאמי אבו שחאדה לראשות המפלגה ולעמוד בראש הרשימה שתתמודד בבחירות לכנסת, ככל הנראה במסגרת רשימה משותפת שתכלול את חד"ש ותע"ל.

במקום החמישי ברשימה נבחרה אורלי נוי, לשעבר יו"ר הנהלת ארגון בצלם.

בדברים שנשא בתום ישיבת המפלגה הדגיש אבו שחאדה את חשיבות הקמתה של רשימה משותפת מתוך גישה של אחריות לאומית, ללא הטלת דופי או השמצות כלפי גורמים פוליטיים אחרים.

אבו שחאדה ציין כי בל"ד מעוניינת להקים רשימה משותפת שתאפשר לכל גורם פוליטי להציג את עמדותיו באופן ברור, מבלי לטעון לבעלות על ייצוג החברה הערבית או לכפות את גישתו על המפלגות האחרות.

לדבריו, חילוקי הדעות בין בל"ד לבין הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ) ידועים, ואולם הבעיה נעוצה בהצהרות החותרות לסתום את הגולל על השגת הבנות משותפות בין כלל המפלגות.

הוא ציין כי בל"ד מושיטה את ידה לרע"מ למרות חילוקי הדעות, אולם מסרבת לקבל מצב שבו נשללת העמדה הלאומית, בעוד שלאחרים מותר להביע את עמדותיהם ללא ביקורת.