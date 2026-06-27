לקראת הבחירות הקרובות הודיעה ד"ר עליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, על יציאתה לדרך פוליטית חדשה והצהירה כי בכוונתה להתמודד על תפקיד שרת החינוך.

בלוך מציבה את מערכת החינוך במרכז סדר היום הציבורי ואומרת כי "אני אהיה שרת החינוך הבאה של מדינת ישראל".

לדבריה, "נהוג לחשוב על ישראל כמי שנלחמת בשלוש חזיתות, ודווקא את הרביעית הזנחנו לחלוטין. מערכת החינוך נשחקת, הפערים גדלים, והדור הבא משלם את המחיר. חינוך הוא תשתית הביטחון, הכלכלה, השוויון בנטל והחוסן הלאומי". עוד הוסיפה כי "אם אנחנו רוצים לבנות כאן עתיד אחר, אנחנו צריכים להפסיק לדבר על פריפריה ולהתחיל להשקיע בה באמת, כאשר הכי חשוב להתחיל בחינוך".

בלוך אמרה כי מדינת ישראל זקוקה למערכת חינוך המסוגלת להתמודד גם בתקופות חירום, לשמור על רציפות חינוכית, לאתר תלמידים הזקוקים לסיוע ולחזק את אנשי ההוראה. לדבריה, "אי אפשר למנוע כל מלחמה, כל משבר או כל מגפה, וגם אי אפשר לקבל מצב שבו מערכת החינוך מופתעת בכל פעם מחדש. אסור ששנת לימודים כזאת תחזור על עצמה".

ראש עיריית בית שמש לשעבר ציינה כי במהלך כהונתה הרחיבה את מסגרות החינוך הממלכתי־חרדי בעיר, מתוך תפיסה של שילוב בין שמירה על הזהות החרדית לבין השתלבות בלימודים, בתעסוקה ובשירות. לדבריה, סוגיית השוויון בנטל מתחילה כבר במערכת החינוך ובתחושת השייכות למדינה מגיל צעיר.

בלוך הוסיפה כי מאז פרוץ המלחמה היא פועלת לחיזוק מערכת החינוך בקריית שמונה ובצפון, ובמסגרת תפקידה כנשיאת יאס"א מקדמת מיזמים חינוכיים ובהם מרכזי מצוינות ותיכון למחוננים ומצטיינים בשיתוף משרד החינוך וראש עיריית נתיבות. לדבריה, "מצוינות לא יכולה להיות זכות ששמורה לילדים במרכז הארץ. ילד בקריית שמונה או בנתיבות חייב לקבל את אותה הזדמנות כמו ילד בתל אביב או בירושלים".