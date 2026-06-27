אחי המילואימניקים האהובים!

מאות ימי המילואים שלכם, ההקרבה והמסירות של המשפחות שלכם, משנות את המזרח התיכון. לא פחות.

עשרות שנים הרגילו אותנו לנסיגות תמורת חתיכת נייר, להתקפלות מול לחצים בינלאומיים ולכניעה מול טרור. עשרות שנים שלחו אתכם להילחם ואז מסמסו את ההישגים שלכם ב"רגל מדינית מסיימת" של כניעה ונסיגות.

ממשלת הימין שלנו שינתה את תפיסת הביטחון ואת המדינאות שלנו. הנה סיכום ביניים של תוצאות הגבורה שלכם ושל הניהול הנכון שלנו את המלחמה בכל הזירות:

1. צה"ל שולט ברצועת ביטחון של 70% משטח רצועת עזה והשמיד בה את תשתיות הטרור מעל ומתחת לקרקע. חמאס אמנם עוד לא חוסל אבל הוכה קשות ויש מחויבות בינלאומית לחיסולו, קביעה כי לא יהיה שיקום ללא פירוז, ולגיטימציה לישראל לעשות זאת ולהישאר ברצועת הביטחון לפחות עד אז.

2. צה"ל שולט ברצועת ביטחון בלבנון ומעמיק את השמדת התשתיות באורכה ולרוחבה מעל ומתחת לקרקע. חיזבאללה אמנם עוד לא חוסל אבל הוכה קשות ויש מחויבות בינלאומית לחיסולו ולגיטימציה לחופש פעולה ישראלי לסיכול איומים ומניעת התעצמות והישארות ברצועת הביטחון לפחות עד אז.

3. הביטחון ותחושת הביטחון של תושבי הצפון והדרום טובים לאין ערוך משהיו ערב המלחמה.

4. איראן חלשה הרבה יותר משהיתה ערב המלחמה - צבאית, שלטונית וכלכלית, ונדחקת החוצה ממעורבותה במזרח התיכון.

5. אויבינו בכל הזירות חלשים הרבה יותר ואנחנו חזקים הרבה יותר.

עוד לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה. אבל אחרי עשרות שנים של קונספציה, חולשה והכלה, ממשלת הימין שלנו שינתה את תפיסת הביטחון וכתוצאה מכך שיפרנו ברוך השם ובעזרתו בצורה דרמטית את ביטחוננו ואת עוצמתנו.

אל תשימו לב לתסכול ולראיית השחורות של תקשורת השמאל והאופוזיציה. הם חייבים לבקר גם כשאין על מה ומנסים לזרוע יאוש ודכדוך מסיבות פוליטיות.

נמשיך בעזרת השם ובעזרתכם לבצר את ביטחון ישראל לדורות.