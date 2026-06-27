באירוע מרגש שהתקיים בסוף השבוע בישיבת אלון מורה, מאות ציינו שלושים שנה להקמתה של הישיבה.

בין המשתתפים הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר, ראשי הישיבה הרב אליקים לבנון והרב שחר אימבר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ראש מועצת שומרון יוסי דגן, והרב שלמה יוסף ויצן.

בטרם האירוע התקיימו שיעורים מיוחדים מפי הרבנים שלימדו בשנותיה הראשונות של הישיבה, ולאחר מכן התכנסו מאות הבוגרים, האברכים, התלמידים והרבנים לאירוע המרכזי, בו דיברו הרבנים, נציגי הבוגרים, ועוד, והוקרנו סרטונים מרגשים על המהלך שעברה הישיבה.

במהלך האירוע הוענקו תעודות מיוחדות לתלמידי המחזור המייסד של הישיבה, ולרב ניסים עטיאס שהיה מנכ"ל הישיבה לאורך שנים. לקראת סוף האירוע, הוקרנה לראשונה מחרוזת "יוסף עליכם", אותו הלחינו תלמידי הישיבה על הפסוק "ה' אלקיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים".

הרב אליקים לבנון, ראש הישיבה ורב השומרון, אמר: "לאורך עשרות שנים הישיבה שירטטה את דרכה. הרב הראשי ציין את השותפות שלנו בסוגיות הליבה שהרבנות הראשית מתמודדת איתן, ואנחנו זוכים לראות את הדרך המיוחדת של ישיבת אלון מורה מופיעה אצל מאות תלמידינו ובוגרינו. בבית המדרש, בשדה הקרב, ובעולם המעשה. תורה שמחוברת לחיים".

הרב קלמן בר, הרב הראשי לישראל, אמר: "ישיבת אלון מורה היא אב טיפוס של ישיבה שמעוררת השראה, ויש לה השפעה בכל הארץ. הרב לבנון מקים עולה של תורה, וממעמקי הלב אני רוצה לאחל לכם, לישיבה, שזה הגדול - הישיבה הגדולה הזו, תהיה קטנה מלהכיל את כולם. עוד ערים, עוד ישיבות, המקום יהיה מגדלור גדול של תורה עד ביאת המשיח".

הרב שחר אימבר, ראש הישיבה, אמר: "אני מרגיש שהישיבה היא נקודה של חיות, של שמחה, של רצון ואהבה, שהיא נוכחת בכל החיים שלנו. התורה היא פנימית אלינו ולא חיצונית אלינו. התורה מגדלת אותנו. אנחנו עומדים אחרי 30 שנה של חינוך לתורה. תורה שמורה את הדרך, תורה שמיוחדת ליישוב אלון מורה שגם הוא מורה את הדרך".

יו"ר הציונות הדתית שר האוצר סמוטריץ' בירך את המשתתפים לאחר הקרנת סרטון לזכר נופלי הישיבה, ואמר בכאב: "בשנים האלו של המלחמה, איך אפשר שלא לדמוע כשרואים כמה גיבורים וכמה קדושים נפלו רק פה בישיבה הזאת. עם ישראל רואה בשנים האלו את הגידולים של בתי המדרש האלה של תורת ארץ ישראל".

יוסי דגן ציין: "כולנו מרגישים את האור שקורן ממך כבוד הרב לבנון. את האהבה, את החיזוק שאתה נותן לכולנו. אנחנו רואים כאן אלפי תלמידים שהם כמו בנים, שהרב גידל וחינך, והם חוד החנית של עם ישראל בהתיישבות, בתורה, בצבא, ובהתנדבות בכל דבר. אי אפשר לדמיין את השומרון בלי ישיבת אלון מורה".

אליסף פרשן, מנכ"ל מוסדות אלון מורה, סיכם: "הערב המרגש הזה הוא אבן דרך משמעותית לישיבה, לשומרון, ולעם ישראל כולו. 30 שנה שישיבת אלון מורה מהווה מגדלור של תורה שמחוברת לחיים, תורת ארץ ישראל, תורה אמיתית פנימית ומדוייקת, שאת ההשפעות שלה אנו רואים במאות הבוגרים שלנו שמשתלבים בעשייה הרבה בכל רובדי החברה הישראלית".

פרשן הוסיף וביקש להודות למארגני האירוע, למנהל הישיבה סא"ל (מיל') יהודה צוקרמן, לרבנים, לתלמידים ולבוגרי הישיבה, וסיים: "את הרוח הגדולה הזו ניקח אותנו עוד עשרות שנים קדימה, להמשך בנייה ופיתוח, גדילה וצמיחה, בישיבה ובשלוחותיה באביתר ובהר עיבל. אשרינו שזכינו להיות מאלה שפועלים עם א-ל בדור הגאולה".

צילום: הילל בראון

צילום: הילל בראון

צילום: הילל בראון

צילום: הילל בראון

צילום: הילל בראון

צילום: הילל בראון

צילום: הילל בראון

צילום: הילל בראון

צילום: הילל בראון

צילום: הילל בראון

צילום: הילל בראון