תושבי היישוב בית אריה בשומרון נדרשו לשהות בבתיהם הבוקר (שבת) שש שעות בעקבות זיהוי שני חשודים וסריקות שביצעו כוחות הביטחון.

לפנות בוקר בשעה 04:29 הופעלו התראות ביישוב בית אריה בגין חשש "לחדירת מחבלים" ותושבי היישוב המונה מאות משפחות נדרשו להכנס למרחבים מוגנים, לנעול דלתות ולסגור חלונות. מצב שהמשיך עד ההכרזה על חזרה לשגרה בשעה 11:00.

האירוע החל באמצע הלילה כאשר תושב הישוב הבחין בשתי דמויות, הקפיץ את כיתת הכוננות, ובהמשך הוקפצו כוחות צה"ל שסורקים שעות ארוכות את היישוב.

סמוך לגדר נמצאו עקבות שמעידות על חדירה ליישוב מהגדר ההיקפית וצילומים שבהם נראים החשודים במצלמות אבטחה אולם יתכן שאותם חשודים הצליחו לברוח. על פי הערכות הרקע פלילי.