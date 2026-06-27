גרעין המשפחות ביקר לראשונה - החלה ההיערכות להקמת היישוב נועה צילום: רועי חדי

ההיערכות להקמת הישובים החדשים בצפון השומרון בשיאה: עשרות חברי גרעין המשפחות, המיועדים לעלות ליישוב נועה - יישוב חדש בצפון השומרון, עלו לראשונה למקום כחלק מההערכות לעלייה למקום. הקמת הישוב מותנית באישור הממשלה.

התושבים ראו את השטח הסמוך לישוב המתחדש גנים, ישבו לישיבת גרעין משפחות ראשונה, והחלו בהיערכות המעשית להקמת היישוב החדש.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר לחברי הגרעין: "תזכרו את היום הזה, אנחנו עושים פה היסטוריה ביחד. נועה יהיה יישוב משמעותי, גדול, עם קהילה חזקה, יישוב מרכזי בצפון השומרון המתחדש, שכן טוב לגנים ולכדים, לעמק דותן ולשא-נור.

עוד הוסיף, "יהיה כאן יישוב גדול ומפותח, עם אלפי תושבים, מוסדות חינוך וקהילה חזקה. עם ישראל חוזר הביתה לצפון השומרון. אחרי 21 שנה של מאבקים, הצדק מנצח. היישוב הזה, יחד עם כל יישובי צפון השומרון, הוא ציונות וביטחון למדינת ישראל".

ראש המועצה הודה לשרים ישראל כץ ובצלאל סמוטריץ', לאמנה ומזכ"ל אמנה זאב חבר (זמביש) למנהלת ההתיישבות לחטיבה להתיישבות, פיקוד מרכז, למנהל האזרחי לכל גופי הממשלה, לתושבים החלוצים שמקימים את הישובים החדשים בצפון השומרון.