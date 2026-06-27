אלפים השתתפו ביישוב רהט שבנגב בהשקת מסע הבחירות של "הרשימה הערבית המאוחדת" (רע"מ), שנערך תחת הסיסמה "הנגב לקראת השפעה גדולה יותר".

באירוע השתתפו יו"ר רע"מ, ח"כ מנסור עבאס; חברי הכנסת וליד טהא, וליד אל-הוואשלה ויאסר חג'יראת; יו"ר התנועה האסלאמית, השייח' ספוות פריג'; ראש עיריית רהט, החאג' טלאל אל-קרינאוי; ויו"ר התנועה האסלאמית ברהט, ד"ר נואף אל-טורי.

הדוברים באירוע הדגישו כי הבחירות הקרובות מהוות הזדמנות אמיתית לשים קץ למדיניות "ההריסות והרדיפות הגזעניות שמפעילה ממשלת נתניהו-בן גביר" כלפי תושבי הנגב.

חברי הכנסת של רע"מ קראו לתושבי הנגב לחדש את אמונם במפלגה, שלדבריהם מבטיחה תמיד ייצוג פרלמנטרי לנגב בסיעתה, ושואפת פעם נוספת להחליף את הממשלה הנוכחית בממשלת שינוי שתעמיד בראש סדר העדיפויות שלה את עצירת מדיניות ההריסות, הכרה בכפרים הבלתי מוכרים, אישור תוכנית מקיפה לפיתוח יישובי הנגב וטיפול בתופעת האלימות והפשיעה.

כמו כן, חברי הכנסת של רע"מ הביעו ביטחון כי תמיכת תושבי הנגב תהווה בסיס מרכזי להשגת שינוי פוליטי זה, במיוחד לאור העובדה שסקרי דעת הקהל מצביעים על כך שלא תקום ממשלה חלופית ללא שותפות עם רע"מ.