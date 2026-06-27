אזרחי ישראל, תושבי הצפון היקרים,

אני אומר כאן את מה שכולם מבינים בחדרי חדרים, אבל יש מי שמסרבים להודות בו בקול רם: ההסכם המתגבש עם לבנון הוא טעות היסטורית, החמצה נוראית ובכייה לדורות.

אנחנו נמצאים בנקודת זמן קריטית. ארגון הטרור חיזבאללה נמצא ברגעי השפל הגדולים ביותר שלו מאז הקמתו. הוא מוכה, חבול, מפורק משרשרת הפיקוד שלו ומדמם. במקום להמשיך ללחוץ על הדוושה, להעמיק את המכה ולהשיג הכרעה מוחלטת שתסיר את האיום על תושבי הצפון לשנים קדימה - מה אנחנו עושים? מעניקים לו בדיוק את חבל ההצלה שהוא התחנן לקבל בדמות הפסקת אש. נותנים לו אוויר לנשימה כדי להשתקם, להתחמש מחדש ולבנות את המפלצת הבאה.

הטיעון שצבא לבנון יפרק את החיזבאללה, הוא גרסה מדויקת של סיפור "בגדי המלך החדשים". כולם יודעים שהמלך עירום, אבל ממשיכים להריע לחליפה הזו.

האשליה כאילו צבא לבנון ישמור על הביטחון ויאכוף את ריבונותו בדרום לבנון, היא אשליה מסוכנת במקרה הטוב, והונאה עצמית במקרה הרע. בואו נגיד את האמת:

צבא לבנון לא יילחם בחיזבאללה. הוא מעולם לא עשה זאת, והוא לא יעשה זאת מחר.

צבא לבנון חלש וחדור. אנשי חיזבאללה ואוהדיהם הם חלק בלתי נפרד משורות הצבא הזה. הם לא מנעו שום התעצמות של חיזבאללה במשך עשרות שנים, ושום דבר לא ישתנה עכשיו.

ארגון הטרור חיזבאללה גם יושב בתוך ממשלת לבנון, הוא חלק מהשלטון. ההסכם הזה לא נחתם מאחורי גבו, להיפך - הוא נותן לחיזבאללה בדיוק את מה שביקש: הפסקת אש כדי להתאושש, להצטייד ולהיערך בכוחות מחודשים לסבב הבא מול ישראל.

כבר היינו בסרט הזה. בשנת 2006 מכרו לנו את החלטה 1701 של האו"ם כהישג היסטורי שיגרום לחיזבאללה להיעלם מדרום לבנון. כולם ידעו אז שזה פייק, וכולנו ראינו את התוצאות.

התנגדתי ונלחמתי בכל כוחי בשבועות האחרונים בקבינט נגד ההסכם הזה. דמם של לוחמי צה"ל שנפלו במאבק מול חיזבאללה יקר מכדי לתת לחיזבאללה פסק זמן להתארגנות, ומהימור על צבא לבנון שיעשה את העבודה במקום צה"ל.

הסכמים חותמים רק עם מי שמנצחים אותו לחלוטין. מול ארגוני טרור רצחניים לא חותמים על ניירות ערך - מולם משיגים הכרעה ברורה. אסור לעצור לפני הכרעה של האויב. אסור לתת לאויב הזדמנות להשתקם.

לצערי, בכל פעם שעשינו הסכמים מול ארגוני טרור, שילמנו על כך ביוקר. אלפי חיילי צה"ל ואזרחים שילמו בחייהם במשך השנים על הקונספציה הזו.

אני יודע שיש כאלו שיתקפו אותי על כך שאני תוקף את מדיניות ממשלת הימין שאני חלק ממנה, אבל אני מעולם לא התאמתי את עמדותיי כדי למצוא חן ולהיות בסדר. גם לפני ה-7.10 תקפתי את מדיניות הממשלה בעזה, ולצערי העמוק כמה חבל שצדקתי.

תושבי הצפון זכאים לחזור לבתיהם בביטחון אמיתי, לא בביטחון מדומה של ניירות והבטחות בינלאומיות ריקות. אני אמשיך להילחם בקבינט ובממשלה נגד ההסכם הרע הזה, ובעד הכרעה צבאית מוחלטת.