תיעוד: זיהוי המחבלים החמושים ב-RPG וחיסולם צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בנחישות לטיהור מרחב דרום לבנון מתשתיות טרור. במהלך פעילות מבצעית אתמול (שבת), זיהו לוחמי יחידת הקומנדו אגוז, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 36, מספר מחבלי חיזבאללה החמושים בטילי RPG במרחב נבטיה.

החולייה זוהתה כשהיא פועלת בסמוך למרחב הביטחוני שבו מחזיקים כוחות צה"ל, והיוותה סכנה ברורה לכוחות.

לוחמי אגוז פעלו בשיתוף חמ"ל המבצעים שהזניק כלי טיס של חיל האוויר. בהכוונתם של הלוחמים מהשטח, תקף חיל האוויר את המבנה ממנו פעלו המחבלים - וחיסל את החולייה.

במקביל, לוחמי היחידה הרב-מימדית, זיהו ואיתרו משגר רקטות של חיזבאללה שהיה מכוון לעבר הכוחות ולעבר שטח מדינת ישראל.

באירוע אחר אתמול, כוחות חטיבת עציוני (6) בפיקוד אוגדה 210 חיסלו מספר מחבלים חמושים במרחב האבטחה שבדרום סוריה.