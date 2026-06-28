במשך עשרות שנים נחפר מתחת לאף של ישראל פרויקט המנהרות של חיזבאללה, פרויקט הדגל של הארגון שרק היום אנו מגלים כמה הוא גדול הרבה מעבר למה ששיערנו: טילים, מתחמי שהייה, מזון, אמל"ח ותוכנית הפשיטה שחיכתה ליום פקודה.

מפקדי הגזרה בעבר שוחחו עם i24news על מה שיקרה עכשיו בחסות ההסכם כשפירוק מרבית האיום הזה עוד לפנינו.

האלוף (במיל') יצחק גרשון מסביר כי "יש מנהרות בכל לבנון. אם חיזבאללה היה מצטרף למתקפת הפתע הנוראית של השבעה באוקטובר, היינו פוגשים את מחבלי רדואן במבואות חיפה. האויב מבין שיש לו חולשה אל מול עליונות אוירית ועליונות מודיעינית. לכן התת קרקע נועד להסתיר מחבלים, להסתיר תחמושת, את מאגרי הטילים, את משגרי הטילים ובעיקר בעיקר להסתיר מאות מחבלים שיהיו מסוגלים לפשוט על הגליל בלוח זמנים של שעות בודדות".

אל"מ (במיל') קובי מרום מוסיף "זו השקעה איראני אדירה ויש פה תחכום רב מאוד ביכולת של הארגון לשים במבנה תת קרקע בקומות שונות שימושים אדירים. העומק והגודל של הפרויקט מציבים סימן שאלה לגבי היכולת של ישראל עם הפצצות של חיל האוויר להרוס את המנהרות".

לדבריו "צהל אולי הרס 25% מכל ההיקפים. במרכזי הכובד של הארגון ברמת נבטיה, ביירות, והבקעא המערך התת קרקעי מאפשר המשך ייצור. צריך להבין שההיקף של האיום הזה בתשתיות התת קרקע - עדיין לפנינו".