לאחר יותר משלושה ימים מורטי עצבים של סריקות נרחבות, אותר הבוקר (ראשון) הצעיר ישראל מרדכי שטרן (25), שנעדר מאז יום חמישי בשעות הערב, כשהוא בריא ושלם.

עם קבלת הדיווח היעדרותו בסוף השבוע, הוקם חפ"ק מיוחד שנפתח על ידי עמותת "עלי שיח" בשיתוף פעולה הדוק עם בני המשפחה, משטרת ישראל, מתנדבי איחוד הצלה, זק"א, כוחות ביטחון וגורמי רפואה וחירום.

ככל שנקפו השעות והחשש לשלומו הלך וגבר, הוחלט בארגוני ההצלה שלא לקחת שום סיכון. בעקבות פנייה דחופה לרבנים, התקבל פסק דין מיוחד המתיר ואף מחייב להמשיך את פעולות הסריקה וההצלה גם בעיצומה של השבת.

במהלך סוף השבוע זרמו למרחב החיפושים מאות מתנדבים מכל רחבי האזור, שהפכו כל אבן, סרקו שטחים פתוחים ובדקו מצלמות אבטחה, עד שהבוקר, אותר שטרן והוא הועבר לבדיקות רפואיות.