הזירה ביפו צילום: דוברות מד"א

חשד לחיסול על רקע פלילי ביפו: גבר כבן 40 אותר מחוסר הכרה אותר בתוך מכונית שהתפוצצה שהתפוצץ ברחוב סהרון בעיר. צוותי ההצלה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו.

באירוע נפגע גם ילד בן 6 עם כוויות בפניו, וככל הנראה הוא הצליח לצאת מהרכב בכוחות עצמו טרם פונה לבית החולים.

פראמדיקית מד"א יערית אורן והחובשים אנואר שרקאוי ושמעון דהן, סיפרו: "קיבלנו מספר דיווחים על פיצוץ רכב. הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו את הרכב מעלה עשן, עולה באש ורסיסים מסביב.

גבר כבן 40 שכב בסמוך לרכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות, הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".