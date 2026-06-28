למעלה מ-300 משתתפים השתתפו בשבת השנתית של מכון צורבא מרבנן, שנערכה בהשתתפות נשיא המכון, הרב יעקב אריאל, וראש המכון וראש ישיבת רמת גן, הרב בן ציון אלגאזי. לשבת הגיעו גם מגידי שיעורים ורכזי שיעורים מכל רחבי הארץ.

בין המשתתפים היו גם הרב בועז ופרדי קליין, שליחי בית חב"ד בבארילוצ'ה שבארגנטינה, בית חב"ד הדרומי ביותר בעולם. השניים שיתפו את המשתתפים בסיפורי שליחותם ובאתגרים המלווים את פעילותם בקהילה היהודית המקומית.

בדבריו במהלך השבת אמר הרב בן ציון אלגאזי כי "מפעל לימוד ההלכה של צורבא מגיע מדי שבוע ל-50,000 משתתפים ברחבי הארץ והעולם. ברצוננו להביא את דבר ה' - זו הלכה - לכל יהודי באשר הוא, ורואים במגידי ורכזי השיעורים שליחים נאמנים ושותפים לבניית קומה נוספת של לימוד בעם ישראל".

השבת התקיימה כחלק מפעילותו השוטפת של המכון לחיזוק והרחבת לימוד ההלכה, תוך מפגש בין מגידי השיעורים, הרכזים ואנשי המכון, ושילבה דברי תורה, מפגשי חיזוק ושיתוף בניסיון המצטבר מהפעילות בארץ ובעולם.