משרד העלייה והקליטה פרסם הבוקר את דוח העלייה לשנת 2025, שממנו עולה כי במהלך השנה עלו לישראל 22,522 עולים חדשים - כ-10,000 פחות מאשר בשנת 2024. עם זאת, הדוח מצביע על שינוי משמעותי בהרכב העולים, כאשר חלקם של העולים ממדינות המערב גדל באופן ניכר.

על פי הנתונים, העלייה מארצות הברית, צרפת, בריטניה וקנדה גדלה ב-25% לעומת השנה הקודמת, וחלקם היחסי של עולי מדינות אלו עלה מ-21% מכלל העולים בשנת 2024 ל-38% בשנת 2025. העלייה החדה ביותר נרשמה בקרב יהודי צרפת, ומארצות הברית עלו במהלך השנה 3,781 יהודים.

עוד עולה מהדוח כי שיעור המשפחות הצעירות והצעירים בקרב העולים גדל, וכשליש מהעולים משתייכים לגילאי 18-35. בקרב העולים ממדינות המערב מגיע שיעורם לכ-40%, ובשנת הלימודים תשפ"ה למדו 5,535 סטודנטים עולים במוסדות האקדמיים בישראל.

בתחום התעסוקה מציין הדוח כי בשנת 2025 עלו לישראל 541 רופאים ורופאות ו-25 מדענים במסגרת תוכניות שונות. עוד נמצא כי 62% מהעולים עובדים, ומתוכם 82% מועסקים במשרה מלאה.

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, אמר כי "גם בתקופה הביטחונית המאתגרת שעוברת על מדינת ישראל, אלפי יהודים בחרו לעלות לישראל דווקא עכשיו. הנתונים מלמדים כי העלייה ממשיכה להיות אחד ממנועי הצמיחה החשובים ביותר של מדינת ישראל. העולים מחזקים את הכלכלה, את מערכת הבריאות, את האקדמיה, את מערכת הביטחון ואת הקהילות ברחבי הארץ".