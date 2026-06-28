בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ דן היום (ראשון) בהרכב מורחב של חמישה שופטים בשבע עתירות העוסקות בהליך בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה, בעקבות טענות לפגמים שנפלו בהצבעה שנערכה בכנסת בתחילת החודש.

הדיון נערך בהרכב מורחב של חמישה שופטים - נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, המשנה נעם סולברג ודפנה ברק ארז, גילה כנפי שטייניץ ורות רונן.

במהלך הדיון הורה השופט יצחק עמית למשמר להוציא את ח"כ טלי גוטליב מהאולם, לאחר שאמר: "אחרי שהבלגנו אני מבקש מהמשמר להוציא ח"כ גוטליב". גוטליב השיבה: "על מה אתה מוציא אותי? הערתי הערה, אני לא צועקת", ובהמשך ביקשה: "תאפשר לי לצאת בלי שמוציאים אותי". השופט עמית הורה למשמר: "תאפשרו לה לצאת". במהלך האירוע נשמעו קריאות "רואים לכם בושה", ועל כך השיב נשיא העליון: "והעם רואה את הקולות".

נציג יועמ"שית הכנסת עו"ד יצחק ברט קרא לשופטים להימנע מפסילת ראבילו גם אם יקבעו הלכה חדשה שאסור לצלם את ההצבעה. לדבריו: "גם אם תכריעו שאסור לצלם, זה חידוש שלא היה ידוע ובפועל נעשה הפוך. מזכירות הכנסת, יו"ר הכנסת וחברי הכנסת וכולם לא ידעו שאסור. נקבע שלשנות את כללי המשחק תוך כדי משחק, כלומר תוך כדי הבחירות זה חמור - אבל לשנות אחרי הבחירות זה הרבה יותר חמור".

במוקד העתירות עומדת הטענה כי הליך הבחירה, שאמור להתקיים בהצבעה חשאית בהתאם לחוק, נפגע לאחר שחלק מחברי הכנסת תיעדו את הצבעתם בעקבות הנחיות או לחצים שהופעלו עליהם.

לטענת העותרים, מדובר בפגיעה בטוהר ההליך ובחשאיות ההצבעה המצדיקה את פסילת תוצאות הבחירה.

מנגד טוענים הכנסת וסיעת הליכוד כי אין עילה להתערבות שיפוטית בהחלטת הכנסת. לשיטתם, גם אם נפל פגם מסוים בהליך, אין מדובר בפגם המצדיק את ביטול תוצאות ההצבעה או את פסילת מינויו של ראבילו.

הדיון הנוכחי מתקיים לאחר שבדיון הראשון בעתירות, שנערך לפני כשבועיים, הציע בית המשפט לכנסת לקיים הצבעה חוזרת שתבטיח את תקינות ההליך ואת שמירת החשאיות הנדרשת.

אולם בשבוע שעבר הודיע יו"ר הכנסת אמיר אוחנה כי החליט שלא לקיים הצבעה חוזרת. בעקבות ההחלטה הוציא בג"ץ באותו יום צו על-תנאי המתמקד בטענות הנוגעות להפרת חשאיות ההצבעה בלבד, וקבע כי הדיון בהתנגדות להפיכת הצו למוחלט יתקיים בפני הרכב מורחב של חמישה שופטים.