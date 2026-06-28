נפרדים בשירת "שבורי לב" ערוץ 7

משפחה, חברים ומכרים של סמ"ר נוה חבשוש עלו הבוקר (ראשון) לקברו בחלקה הצבאית בהר הרצל, כשבוע לאחר שנפל בקרב באסון הטנק בדרום לבנון.

המשתתפים התכנסו סמוך לקברו וקיימו מעמד פרידה מרגש בליווי כלי נגינה ושירה. את הנגינה הובילו בני הזוג יונינה, שביצעו את השירים "ילד של אבא", "שבורי לב" ו"גיבור של אמא".

לאחר מכן נערך טקס האזכרה, שבמהלכו נשאו חבריו ובני משפחתו דברי פרידה לזכרו של חבשוש וסיפרו על אישיותו, דרכו והקשר המיוחד שהיה להם עמו.

סמ"ר חבשוש נפל בשבוע שעבר באסון הטנק בדרום לבנון, והובא למנוחות בחלקה הצבאית בהר הרצל בירושלים.

באסון הקשה נפלו מפקד גדוד 52 בחטיבת השריון סא"ל דור בן שמחון ושלושת אנשי צוות הטנק - חבשוש, סמ"ר יואב קליין וסמ"ר ליאב כבביה בקרב בדרום לבנון.