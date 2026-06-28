צה"ל הודיע היום (ראשון) כי כוחות חטיבת עציוני (6) בפיקוד אוגדה 210 חיסלו אמש מספר מחבלים חמושים שפעלו במרחב האבטחה בדרום סוריה.

סמוך לשעה 21:00 זוהו שני מחבלים חמושים בתוך מרחב החיץ הישראלי באזור הכפר ח'אדר שבדרום סוריה, כשהם עושים את דרכם לעבר ישראל במרחק של כקילומטר מהגבול.

בעקבות הזיהוי פעלו כוחות חטיבת עציוני ואוגדה 210 נגד המחבלים וחיסלו אותם. מדובר באירוע חריג, שכן השניים פעלו בתוך המרחב הביטחוני שהוקם בשטח סוריה לאחר נפילת משטר אסד, במטרה להגן על תושבי רמת הגולן.

במערכת הביטחון מסרו כי גופות המחבלים נמצאות בידי צה"ל וכי מתנהלת חקירה לבירור זהותם ונסיבות הגעתם למרחב. על פי ההערכות הראשוניות, השניים משתייכים לארגון טרור מקומי הפועל באזור.

בצה"ל הדגישו כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב האבטחה בדרום סוריה וכי ימשיכו להסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל ועל כוחות הביטחון הפועלים בגזרה.