ההפרעה של גוטליב והיציאה מהדיון מתוך השידור

נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית הורה הבוקר (ראשון) להוציא את חברת הכנסת טלי גוטליב מאולם הדיונים בעתירות העוסקות בהליך בחירת מבקר המדינה.

האירוע התרחש לאחר התפרצות של גוטליב במהלך הדיון. לאחר מספר הערות מצדה אמר עמית: "אחרי שהבלגנו אני מבקש מהמשמר להוציא את ח"כ גוטליב".

גוטליב מחתה על ההחלטה והשיבה לשופט: "על מה אתה מוציא אותי? הערתי הערה, אני לא צועקת". בהמשך ביקשה לצאת מיוזמתה ואמרה: "תאפשר לי לצאת בלי שמוציאים אותי".

בעקבות בקשתה הורה עמית לאנשי המשמר: "תאפשרו לה לצאת". גוטליב סירבה להיות מוצאת בכוח ועזבה את האולם לבד.

במהלך האירוע נשמעו באולם קריאות לעבר השופטים, ובהן "רואים לכם בושה". בתגובה השיב השופט עמית: "והעם רואה את הקולות".

הדיון עסק בעתירות נגד הליך בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה, על רקע טענות לפגיעה בחשאיות ההצבעה שנערכה בכנסת.