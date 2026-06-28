עימות נרשם בשידור בין הפרשן עמית סגל לבין שקמה ברסלר, ממובילות המחאה נגד הממשלה, סביב סוגיית הקריאות לאי התייצבות לשירות והמשך קידום החקיקה המשפטית.

סגל פתח בשאלה האם לדעתה "ההפיכה המשטרית" נמשכת גם כיום, בין היתר על רקע קידום פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה, פסקת ההתגברות וחוק יסוד לימוד תורה.

ברסלר השיבה בחיוב ואמרה: "כן, אני חושבת שהממשלה הזאת מחריבה את כל המוסדות".

בהמשך הקשה סגל ושאל מדוע, אם לשיטתה המהלכים הללו נמשכים, היא אינה שבה לקרוא לאי התייצבות כפי שעשתה בתקופת המחאה בשנת 2023.

"כיוון שאת מאמינה שהצלת את הדמוקרטיה בקריאות לאי התייצבות, למה את לא משתפת עוד קריאות לאי התייצבות גם עכשיו?", שאל.

ברסלר השיבה כי המציאות השתנתה מאז פרוץ המלחמה, וציינה: "הרמטכ"ל אומר שיש לך בעיה עם הצבא".

סגל המשיך להקשות ואמר: "למה את לא ממלאת את תפקידך האזרחי כמו שאת רואה אותו וקוראת שוב לאי התייצבות כמו ב-23? את כבר שנתיים וחצי לא עושה את זה".

בתגובה הסבירה ברסלר כי לכל אדם יש סדרי עדיפויות משתנים. "כל אחד, ברגע נתון, כולל אני, בוחר איפה צריך להשקיע את המשאבים, מה נהיה דחוף", אמרה.

לקראת סיום הדיון טען סגל כי הסיבה האמיתית לשינוי בעמדתה היא ההכרה בכך שהמהלך היה שגוי. "את לא מסוגלת להודות בזה שהסרבנות או אי ההתייצבות הייתה גשר אחד רחוק מדי, ולכן את לא מפעילה אותו היום", אמר.