ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, מכיר בחומרתה של תופעת האנטישמיות ההולכת ומתגברת בקנדה, בפרט מאז מתקפת 7 באוקטובר 2023.

בהודעה ברשת X ציין קרני כי משבר האנטישמיות בקנדה מחייב כיום "תגובה ממוקדת" והבעת עמדה נחרצת בכל פעם שהאנטישמיות מרימה את ראשה.

לדבריו, קנדה מבטיחה ליהודים החיים במדינה את האפשרות לקיים אורח חיים יהודי מלא וגלוי ללא חשש.

הצהרתו של קרני פורסמה בתגובה למכתב רשמי ששלחו אליו עשרות אישי ציבור לא יהודים, ובו התריעו כי האנטישמיות במדינה הגיעה לשיא וכי יהודים בקנדה חיים בפחד.

המכתב כולל שורה של הצעות להתמודדות עם תופעת האנטישמיות, ובהן: אפס סובלנות כלפי ביטויים אנטישמיים, יישום חוקים נגד שנאה, מניעת פעילות של ארגוני טרור ושלוחיהם בקנדה ואכיפת משמעת בשיח הציבורי, מבלי לפגוע בחופש הביטוי.