פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד כתב אישום נגד סגן ראש עיריית באר יעקב, נועם ששון, ושישה נאשמים נוספים, בהם קבלנים וחברות, בפרשת שחיתות שלטונית הנוגעת למכרזים והתקשרויות בהיקף של מיליוני שקלים.

כתב האישום מייחס לנאשמים שורה של עבירות מתחום טוהר המידות והשחיתות הציבורית. על פי הנטען, ששון ניצל את תפקידו הציבורי ואת מעמדו במועצה המקומית לקידום אינטרסים של מקורבים ובעלי קשרים אישיים.

כתב האישום המלא

לפי האישום הראשון, בין השנים 2019 ל-2020 פעל ששון, שכיהן כסגן ראש המועצה והחזיק בתיק ההנדסה, בניגוד עניינים חריף לטובת חברו גיורא שבתאי. על פי הנטען, הוא סייע בקידום ענייניו הכלכליים של שבתאי בכל הנוגע לשיפוץ מוסדות חינוך בבאר יעקב, תוך שימוש בקשריו ובמעמדו במועצה.

כתוצאה מכך, כך נטען, קיבלו שבתאי ונאשמים נוספים התקשרויות עם המועצה בסכום העולה על מיליון שקלים. הפרקליטות טוענת כי ההתקשרויות התקבלו במרמה בנסיבות מחמירות וכי בוצעו גם עבירות הלבנת הון.

באישום נוסף נטען כי ששון פעל לטובת חבר ילדות, תוך ניצול תפקידו הציבורי, במטרה לסייע לו לזכות במכרז לביצוע עבודות שיפוץ במוסדות חינוך. היקף המכרז, על פי כתב האישום, עמד על עשרות אלפי שקלים.

חלק מרכזי נוסף בכתב האישום עוסק במכרז הסעות לשלוש שנים בהיקף של יותר מ-20 מיליון שקלים. לפי הנטען, ששון וקבלן ההסעות אליהו דאואן, חברו הקרוב ושותפו העסקי, זכו במכרז במרמה לאחר שהציגו פירוק שותפות פורמלי בלבד.

על פי כתב האישום, ועדת מניעת ניגוד עניינים במשרד המשפטים פסלה את השתתפות חברת ההסעות של דאואן במכרז בשל החזקה משותפת של השניים בקרקע.

בעקבות זאת מכרו השניים לכאורה את מניותיהם זה לזה, אולם הפרקליטות טוענת כי מדובר היה במהלך למראית עין בלבד וכי בפועל המשיכו להחזיק בשותפות בקרקע ואף הקימו בהמשך שותפות עסקית נוספת.

בנוסף מייחסת הפרקליטות לששון עבירות שבוצעו במהלך החקירה. לפי הנטען, הוא הגיע לבניין המועצה, התפרץ לעבר מהנדסת המועצה, צעק עליה וקילל אותה על רקע עדותה במשטרה.

כתב האישום מייחס לששון שלושה אישומים הכוללים עבירות של מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שבועת שקר, איומים והטרדת עדה. גיורא שבתאי מואשם בין היתר במרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, קבלת תיווך בשוחד, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים.

יתר הנאשמים מואשמים, כל אחד לפי חלקו, בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קבלת תיווך בשוחד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות הלבנת הון ועבירות נוספות. החקירה בפרשה נוהלה על ידי יחידת להב 433 של משטרת ישראל.

מעו"ד אייל בסרגליק שמייצג את נועם ששון נמסר: "דומה שהפרקליטות אינה יכולה לוותר על התזה השגויה שלה ולפיה אמירות של אנשים מייצרות עננת עבירה. אלא שלכתב אישום וניהולו נדרשות ראיות ואלו אין בתיק כנגד מרשנו וגם לא היו בשלב החקירות. אנו בטוחים שהתיק יסתיים בלא כלום וחפותו של מרשנו תוכח".