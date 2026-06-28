שרים, חברי כנסת ואנשי ציבור רבים הגיעו לאחל מזל טוב לפרשן 14 ושליח הרבי מחב"ד בכנסת מתי טוכפלד על נישואי בתו שהתקיימו ביום חמישי באולמי בלוודר בראשון לציון.

למרות ישיבת הקבינט המדיני ביטחוני שנקבעה לאותו ערב, הגיעו שרי הקבינט לברך את הזוג בטרם מיהרו לישיבה החשובה.

בין השאר הגיעו לאירוע יו"ר הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ', יו"ר עצמה יהודית השר איתמר בן גביר, והשרים זאב אלקין, יריב לוין וגילה גמליאל.

השר סמוטריץ ויו"ר הכנסת צילום: שמואל עמית

ראשון המגיעים לברך היה יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. עוד הגיעו לחתונה: השרים מיקי זוהר, שלמה קרעי, אלי כהן, יואב קיש, מאי גולן, ועמיחי שקלי. גם חברי כנסת רבים הגיעו כמו אביחי בוארון, משה סעדה, אורי מקלב, שמחה רוטמן ולימור סון הר מלך.

עוד הגיעו בכירי ערוץ 14 ורדיו גלי ישראל. איציק בונצל, רוני רימון, עו"ד ליאור קצב, עו"ד אפרים דמרי, עו"ד דניאל כהן לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, ראש עיריית נוף הגליל רונן פלוט ועוד.

גם ראשי הארגונים המרכזיים בחבד הגיעו לחתונה: יור ניידות חבד וצבאות השם הרב דוד נחשון, מנכ"ל הניידות שלמה מרגליות, יו"ר יד לילד המיוחד מנדי בליניצקי, מנכ"ל ידידי אגודת השליחים זלמן ברנשטיין, שליח הרבי בקריית ראשון אברהם מידנצ'יק, הרב יצחק ערד, השליח בחיפה הרב מנדי וילישאנסקי, השלוחים בהודו שימי גולדשטיין ושניאור קופצ'יק, ושליח חבד ברחובות חיליק גולוכובסקי ויו"ר התאחדות החסידים שימעלה פיזם.