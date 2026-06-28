מהלכיו המשתנים של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מול איראן, מלחמה, מו"מ, שוב תקיפה, שום מו"מ וכו', מבלבלים גם את העם האיראני שלא ממש יודע אם נכון לו לשוב ולהקריב את חייו למען הפלת משטר האייתולות ולקוות לאותה עזרה אמריקאית שמבוששת לבוא.

על הלכי הרוח ברחוב האיראני שוחחנו עם ד"ר תמר עילם גינדין, מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, והיא מספרת על "תחושה מאוד קשה של בגידה" אצל מתנגדי המשטר. "אחת הסיבות לכך שהם שרפו מסגדים בשמונה בינואר ועשו מעשים נועזים הייתה כי טראמפ הבטיח להיכנס כשיתחילו להרוג מפגינים, אבל לא רק שהוא לא נכנס, אלא שהוא גם נשא ונתן עם הרוצחים אחרי שהם הרגו שלושים עד שבעים אלף איש".

"היו שטענו אז שהוא מושך זמן כדי להתחמש ויש שטוענים כך גם היום. ידוע שהרפובליקה האסלאמית מושכת זמן, כלומר ששני הצדדים מושכים זמן, ואולי ההפכפכות יחסית מעודדת כי אולי הוא יתהפך ממה שקורה עכשיו".

לשאלתנו אם הדברים מתבססים על ידיעה וחומרים שמגיעים מאיראן או שהאינטרנט עדיין חסום והכול כעת הוא לא יותר מאשר השערות, משיבה ד"ר עילם גינדין ומציינת כי באחרונה האינטרנט האיראני נפתח לכלל הספקים, לאחר תקופה שבה היה פתוח רק לספקים ממשלתיים. כעת, בשל איכות ירודה "הוא מג'עג'ע", אך עם זאת יוצאים משם חומרים, ובהם סרטון AI שבו טראמפ מתפלל במסגד "כמו שיעי טוב עם סרט ירוק על המצח, כלומר שהם רואים בו בוגד לגמרי. הוא משווה את עצמו לאובמה כדי לומר כמה הוא יותר טוב, אבל הם מציגים כמה הוא יותר רע".

מנגד, מדגישה עילם גינדין, דווקא מצד תומכי המשטר יש הפגנות נגד ההסכם. "אתמול יצא גילוי דעת מצד מועצת המומחים שמפקחת על המנהיג ובה נאמר שהפתיחה של מיצרי הורמוז היא הפרה של התחייבויות האחראים ושאסור שהגרעין יהיה נתון למו"מ. כלומר שיש מריבות פנימיות בממשל ותחרות בין משמרות המהפכה לממשל, כאשר משמרות המהפכה הם מערכת הביטחון".

לדבריה, בהחלט יתכן שהפגנות תומכי המשטר הם חלק מההונאה האיראנית שמבקשת להבהיר לטראמפ שכדאי לו לסגור עסקה עם ממשל מתון שגם לו יש לחצים מבית להקשיח את עמדותיו, ולא למצוא את עצמו מול ממשל קיצוני בהרבה. עילם גינדין מציינת כי סוג כזה של מו"מ מכונה באיראן "משא ומתן של צורפים", מאחר וכך נוהגים בשוק הצורפים האיראני כאשר ישנם שניים שמציגים את מרכולתם במחירים יקרים מאוד, ולאחר שאינם מותירים ללקוח ברירה אלא לרכוש מהזול שביניהם הם מתחלקים ברווחים...

בפועל מתנגדי המשטר אינם יוצאים בהמוניהם לרחובות, אם כי ישנן כמה הפגנות לא משמעותיות באיראן. זו המציאות כעת, אך היא יכולה להשתנות באחת.

ד"ר עילם גינדין מציינת בדבריה כי אמנם יתכן והפגנות תומכי המשטר הם מו"מ של צורפים, אך גם בהחלט יתכן שהן מעידות על מחלוקות וקרע במשטר. זאת על רקע אירועי עבר בהם המשטר אמר דבר אחד ומשמרות המהפכה בחרו לעשות בדיוק את ההיפך, כמו במקרה ההצהרה הנשיאותית שלא יהיה ירי על מדינות המפרץ. משמרות המהפכה בחרו להתעלם ולירות כדי להוכיח שהנשיא אינו יודע דבר ואינו קובע דבר.

"למשמרות המהפכה יש נשק ואת רוב הכסף. בעבר חשבתי שאולי טראמפ גאון ונותן כסף לממשל כדי להגביר מתחים פנימיים אבל אז הבנתי שהמשמרות משתתפים גם הם במו"מ, אז אולי זו האופציה השניה שאמרתי כשאמרתי שהוא או גאון או אידיוט לחלוטין...".

עוד שאלנו את עילם גינדין אם כדי שההמונים יצאו לרחובות באיראן נכון לשער שצריך לקרות משהו משמעותי יותר מבעבר, לנוכח האכזבה מהבטחות טראמפ. "לשמחתי אני רואה שהרוח לא מתה. הם מציינים את זה שהרוח לא מתה. הם מדגישים שהרוח עדיין מפעמת, אבל הם הבינו שהם לבד ושהם לא יכולים לסמוך על טראמפ ועל הבטחות של זרים ושהם צריכים לעשות את זה בעצמם ולכן אני מניחה שיש התכוננות כלשהי. פעם בשנתיים שלוש יש יציאה המונית לרחובות. במהפכת האריה והשמש בינואר מה שהיה שונה זו המנהיגות שהייתה. כשיורש העצר אמר להם שייצאו לרחובות ביום חמישי זה קרה. יתכן שאם תהיה קריאה ממנו הם יצאו בלי לחכות לזעם ספונטני בלבד", היא אומרת ומדגישה כי הכול רק ספקולציות והערכות הרלוונטיות לשעה זו ולא מעבר לכך.