שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה וחברת הקבינט, גילה גמליאל, מתארחת באולפן ערוץ 7 ומצהירה כי הסכם הפסקת האש עם לבנון הוא ניצחון אסטרטגי משמעותי של מדינת ישראל.

"זה בדיוק מה שאנחנו רוצים - כולם מכוונים לפירוק חיזבאללה מנשקו. ממשלת לבנון קיבלה סוף סוף את האומץ לבוא ולהכיר בכך. אנחנו נשארים ברצועת הביטחון ומאפשרים שני מקומות שאליהם צבא לבנון נכנס כפיילוט ועומד בחזית ההגנה מול חיזבאללה, זה הישג חסר תקדים, מבחינה מדינית, שיכול להוביל בסופו של דבר גם בעתיד לשלום בין המדינות", אומרת השרה גמליאל.

לדבריה, ההישג אינו מתמצה רק ברמה הטקטית של פירוז דרום לבנון, אלא נושא בחובו השלכות שישפיעו המזרח התיכון כולו. "במהלך של ההסכם, שנעשה יחד עם ארצות הברית, אנחנו מנטרלים את איראן מהשפעה על המתרחש בלבנון".

כדי להרגיע את החששות הציבוריים והצבאיים מפני כבילת ידיו של צה"ל בשטח, מדגישה חברת הקבינט כי הנוכחות הצבאית הישראלית נשמרת בנקודות האסטרטגיות החשובות ביותר לאורך הגבול ומעבר לו. "אנחנו עמוק בתוך לבנון כרגע ויכולים וחייבים להגיב על כל איום כדי להגן על החיילים שלנו ולהגן על התושבים שלנו בצפון".

מהזירה הצפונית עוברת השרה גמליאל לנתח את המצב ברצועת עזה. היא מציגה את גלגולה של התוכנית המדינית אותה יזמה והניחה על שולחן הממשלה לפינוי מרצון מעזה. "הכנתי את התוכנית הזו, הגשתי אותה לקבינט, ואני שמחה לומר שהיא לקראת יציאה לדרך. מלבד המנהלת שהוקמה במשרד הביטחון, כרגע המוסד נכנס לסוד העניינים כדי ללנהל את המערכה הזאת בצורה הטובה ביותר".

גמליאל מציגה נתונים מתוך מחקרים פנימיים שנערכו בקרב האוכלוסייה הפלסטינית המקומית בתוך רצועת עזה, המצביעים, לשיטתה, על רצון גורף של התושבים להגר מהרצועה ומתארת תהליך שיטתי של לחץ צבאי וצמצום מרחב המחיה של ארגוני הטרור, לצד פעילות יסודית לטיהור השטח התת-קרקעי והעל-קרקעי, בהתאם להנחיות הדרג המדיני. "אנחנו נמצאים בשליטה צבאית במעל ל-60% משטח עזה אחרי שניקינו את המנהרות והטרור. אנחנו נמשיך להתקדם כדי להשיג את מטרת המלחמה - שהחמאס לא ישלוט ברצועה, לא צבאית ולא שלטונית".

היעד הסופי של השרה גמליאל עבור עזה הוא ברור וחד-משמעי: נטרול מוחלט של האיום, פירוז מלא של השטח ופתיחת פתח להתיישבות יהודית עתידית ברצועה. "בעזרת השם בעתיד, זה בהחלט יכול להיות פוטנציאל טוב להתיישבות, לאחר שתתבצע ההגירה מרצון".

במבט רחב יותר לעבר מוקד הטרור העולמי, מתייחסת גמליאל להסכמים הבינלאומיים מול איראן ומביעה חוסר אמון מוחלט ביכולת לרסן את המשטר באמצעים דיפלומטיים קונבנציונליים. "אנחנו כבר רואים הפרות וזה לא יסתיים בהן. עלינו לחסל את המשטר הנוכחי אחת ולתמיד ולהוביל למצב בו העם האיראני יצליח לבוא ולתפוס את השלטון מחדש ואז נהיה במצב אחר".

"הייתה לי את הזכות להביא לכאן את יורש העצר האיראני שמתנגד למשטר ואנחנו מובילים מהלך שנקרא 'הסכמי כורש' - שמטרתם הסופית היא לייצר מחדש את שיתוף הפעולה בין איראן לישראל ואין לי ספק שזה יקרה בעתיד", מוסיפה השרה.

מעבר לחייה הפוליטיים, השרה גמליאל חושפת טפח מהחיבור העמוק שלה למסורת ישראל וממנהגה לקיים שיעורי תורה קבועים בביתה מזה קרוב לשני עשורים. "יש אצלנו שיעור תורה בבית בכל יום ראשון במשך שבע עשרה שנה". היא גם מחזיקה בשני דולרים של הרבי מיליובאוויטש זצ"ל ששניהם התגלגלו לידיה בדרכים שונות. "יש לנו את הדת היפה ביותר, יש לנו ספר התנ"ך שמבחינתנו הוא ממש דרך חיים, וחשוב להתחבר למקום הזה מתוך הארת פנים".

לקראת הבחירות המקדימות הקרובות במפלגתה, מביעה השרה ביטחון מלא בכוחו של הליכוד להעמיד נבחרת שתעניק גיבוי מלא לראש הממשלה להשלמת המשימות שעומדות לפתחה של המדינה. "פריימריז זה מצויין כי הדבר מעיד על כך שהתנועה שלנו חיה, שהמתפקדים רוצים להיות חלק ממנה".