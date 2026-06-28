המשטרה דיווחה היום (ראשון) על שתי תפיסות משמעותיות של אמצעי לחימה במסגרת מבצע "רשת ברזל", שנועד להיאבק בפשיעה החמורה.

במסגרת הפעילות נתפסו מטען רסס צה"לי, חלקי נשק, סמים בכמות מסחרית ומטול כתף צה"לי גנוב מסוג "לאו".

בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב ביישוב טורעאן, פשטו הכוחות לפנות בוקר על שטח שבו אותר מצבור אמצעי לחימה. בין הממצאים נמצאו מטען רסס צה"לי רב עוצמה, עשרות חלקי נשק וסמים בכמות מסחרית.

שני תושבי טורעאן, בני 22 ו-28, נעצרו לחקירה והובאו לבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת, שם ביקשה המשטרה להאריך את מעצרם. במשטרה ציינו כי מתחילת השנה נתפסו במחוז הצפוני יותר מ-450 אמצעי לחימה קטלניים במסגרת המאבק בפשיעה.

במקביל, בפעילות של היחידה המרכזית במרחב נגב, בהכוונת מודיעין של תחנת העיירות וימ"ר נגב, סוכלה כוונת פגיעה במסגרת סכסוך פלילי בין משפחות במגזר הבדואי בתל שבע.

במהלך המבצע איתרו הכוחות רכב ששימש, על פי החשד, לפעילות פלילית. בתוך הרכב נמצא מטול כתף צה"לי גנוב מסוג "לאו", המשמש לשיגור רקטות נגד מטרות משוריינות.

בנוסף אותרו ברכב חומרים דליקים שעל פי החשד נועדו לשמש לטשטוש ראיות לאחר ביצוע עבירה. חבלני המחוז הדרומי הוזעקו למקום, בדקו את המטול, וידאו כי אינו טעון או דרוך והעבירו אותו להמשך בדיקות ומיצוי ראייתי.

במשטרה הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד מחוללי פשיעה, החזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים ותופעות הירי, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ולסכל אירועי אלימות בטרם יתממשו.