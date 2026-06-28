לפני מספר ימים פרסם ירדן מיכאלי, כתב 'הארץ', פוסט מצולם שבו הביע דאגה עמוקה ממה שמעוללת הממשלה בצפון השומרון, כשהיא לא רק מקימה מחדש את ארבעת היישובים שנעקרו, אלא מוסיפה עוד ועוד.

על הסרטון הזה היה מגיב ינון מגל ב"אוי אוי אוי", אבל הרב ספי גלדצהלר, ראש בית מדרש 'הרוח הגדולה' ללימוד ברוחו של הרב אשכנזי, מניטו, בחר בדרך אחרת, שבאופן מפתיע אף זכתה לתגובה אוהדת מכתבת 'הארץ'.

את הסרטון שלו הכתיר הרב גלדצהלר בכותרת: 'גם עיתון הארץ בא לקלל ויצא מברך', ברוח פרשת השבוע האחרונה, פרשת בלק.

על החוות הרבות שהקימה הממשלה בקדנציה הנוכחית מציין הרב גלדצהלר, כתושב נופי פרת, עד כמה החוות שהוקמו גם סביב יישובו מעניקות לא רק תחושת ביטחון, אלא ביטחון של ממש. והנה, מול הגשמת חזון ההתיישבות והביטחון הזה, יושב ירדן מיכאלי, כתב 'הארץ', "באווירה של חורבן ותשעה באב ומספר על הפרחת השממה בארץ ישראל, על אנשים שמוסרים את הנפש בצפון השומרון, מגדיר את המקומות כמקומות שלא ראו ישראלים ולא ראו צבא הרבה מאוד זמן עם רצף פלשתיני, ועל הכל הוא מדבר באווירה עצובה ואני באמת לא מבין מה הוא אומר. חזון שיבת ציון המתקדם פלוס פלוס לנגד עינינו והוא מדבר על זה בעברית באווירת נכאים ובקול חלוש ומסכן...".

"אמרתי לעצמי שצריך להציג את הדברים כמו שהם, והלבשתי את זה כאילו אני מראיין אותו, ויצא כל כך טוב, עד כדי כך שכתבת 'הארץ' נכנסה לפייסבוק שלי ופירגנה", אומר הרב גלדצהלר, בהתייחס לדבריה של מירב מורן, כתבת 'הארץ', שבתגובתה לסרטון שלו ציינה שעל אף המחלוקות בעמדות, "שיחקת אותה" ו"שאפו".

בעקבות דבריה אלה כבר נקבע פודקאסט משותף לשניהם, והוא צפוי להתקיים בימים הקרובים. במהלכו יעלו, מטבע הדברים, אותן מחלוקות והבירורים הנדרשים.

עוד מספר הרב גלדצהלר כי בעקבות הסרטון שלו קיבל הצעה מחבר בגוף שמאלני דתי לסיור משותף בגבעות, שם בכוונתו להראות לרב גלדצהלר את כל אותה אלימות מדוברת בחוות.

על מקור הולדתה של אגדת אלימות המתנחלים, שהתקבעה כעובדה בחלק ניכר מהתקשורת הישראלית, ובוודאי בתקשורת העולמית, נשאל הרב גלדצהלר. הוא משיב כי לצד התנגדותו העקרונית לכל אלימות, במקרה זה יש לבחון את האירועים ולשאול מהם מקורותיהם ומהם הגורמים להם.

המקור הראשון לאותה אלימות, שאותו מציין הרב ספי, הוא אנשי שב"כ שנחשפו ברבות השנים, ושלטענתו תפקידם היה ללבות ולהלהיט יצרים ומהומות. "אנחנו כבר לא תמימים. לי ידוע על כמה וכמה כאלה", הוא אומר ומציין כי "בחודש האחרון של גוש קטיף הייתי בשירת הים. כולם היו נורמאטיביים, אבל היה שם אחד שקילל את החיילים וקרא להם נאצים ושצריך לפנצ'ר להם את הרכב. מאוחר יותר הגענו ל'אש קודש' וכשהגענו לשם הוא יצא אלינו בקריאות 'הנה הציויינים הגענו'. עשר שנים אחר כך בכתבת שער ב'מקור ראשון' אותו מוישה שפיץ מהגבעות והחוות מספר הכול והתגלה שהוא איש שב"כ. הוא לא הראשון ולא השני שאני מכיר".

"המקור השני הוא שבאמת לפעמים מגיעים השכנים הערבים ועושים דברים שגורמים לבחורים להחזיר להם, ויש מי שמגיעים ומצלמים מהאמצע... והדבר השלישי הוא שיש מיעוט אנשים אלימים בכל מקום. סטטיסטית לא ייתכן שיהיו כאן יותר מחצי מיליון אנשים ביהודה ושומרון ולא יהיו ביניהם גם אנשים אלימים".

שלושת המקורות הללו, אומר הרב ספי, מפרנסים כלי תקשורת שמתייגים את ההתיישבות כאלימה. מול המציאות הזו, ובהיעדר הסברה ישראלית רשמית שעושה סדר במציאות, הוא מתכוון לקיים את אותו סיור מתוכנן בחוות ובגבעות כבר בימים הקרובים. "מדובר באלימות שקיימת אבל לא מייצגת בשום צורה את המתיישבים, וזה הפלונטר".