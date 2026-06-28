דוד חזות עם לוחמיו ללא קרדיט

שעות לאחר נפילתו של סרן דוד חזות הי"ד בקרב בדרום לבנון, מתפרסם תיעוד שבו הוא נראה לצד לוחמיו בסיום ההכשרה בגולני לפני כשנתיים וחצי, בטקס הענקת הכומתה החומה.

חזות, בן 21 מאשקלון, שירת כמפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני. הוא נפל הלילה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון.

מפרטי התקרית עולה כי סמוך לשעה 2:00 לפנות בוקר נכנס כוח מסיירת גולני לסריקת מבנה בכפר דיר סיריאן, הנמצא בתוך רצועת הביטחון הישראלית בדרום לבנון, כחמישה קילומטרים מהגבול מול רכס רמים. על פי תחקיר ראשוני, מחבל שהסתתר בחדר המדרגות המתין ללוחמים ופתח לעברם באש מטווח קצר.

כתוצאה מהירי נהרג חזות ולוחם נוסף נפצע באורח קל. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה במצבו.

לאחר ההיתקלות הצליח המחבל להימלט מהמקום. בעקבות האירוע תקף צה"ל מהאוויר תשתיות של חיזבאללה בכפר דיר סיריאן, ובמערכת הביטחון ציינו כי המצוד אחר המחבל נמשך וכוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב.

ראש העיר אשקלון תומר גלאם ספד: "העיר אשקלון מרכינה את ראשה וכואבת על נפילתו של סרן דוד חזות ז"ל, תושב העיר, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, שנפל בקרב על הגנת המולדת בדרום לבנון, בן 21 בנופלו. דוד הותיר אחריו משפחה קרועת לב. יהי זכרו ברוך ונצור בלבנו לעד".

בשבוע שעבר הובאו למנוחות שבעה לוחמים שנפלו בלחימה בלבנון. סא"ל דור בן שמחון, מג"ד 52, נפל לצד שלושה מלוחמיו בפיצוץ טנק: סמ"ר נוה חבשוש, סמ"ר ליאב כבביה וסמ"ר יואב קליין.

רס"ל אלכסנדר פילין (29) נהרג מפיצוץ מטען בכפר א-טייבה, רס"ל ניר בן ארי (21) נהרג מירי רקטות ורחפני נפץ של חיזבאללה ורס"ר במיל' באסל סויד (32), נהרג מהתהפכות משאית תדלוק צבאית.