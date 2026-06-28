הרמטכ"ל בפיקוד צפון: ההסכם בלבנון היסטורי, המבחן עוד לפנינו צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל אייל זמיר הגיע הבוקר (ראשון) לסיור שטח בפיקוד הצפון ובאוגדה 36, על מנת לעמוד מקרוב על היערכות הכוחות, בעקבות השינויים הנובעים מהסכם הפסקת האש עם לבנון.

במהלך הביקור קיים זמיר הערכת מצב מיוחדת נוכח המציאות המשתנה, אישר את תוכניות ההמשך המבצעיות של צה"ל וניהל שיח עם מפקדי החטיבות השונות הפרוסות בקו המגע.

אל הרמטכ"ל נלוו מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין, וראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ברק חירם.

בדבריו התייחס הרמטכ"ל למשמעויות המדיניות והצבאיות של ההסדר החדש מול ממשלת לבנון, וזקף את ההישג לפעילות הלחימה האגרסיבית של החודשים האחרונים. "ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון הינו היסטורי ומשמעותי - העוצמה המבצעית וההישגים הצבאיים שצה"ל השיג בחודשים האחרונים הם שיצרו את התנאים לכך. אנחנו נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו. עם זאת, המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים, והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא".

הוא ביקש להבהיר כי צה"ל אינו מוריד את הרגל מהדוושה, וכי תמונת המצב המבצעית מאפשרת מעבר מיידי ממגננה למתקפה מוחצת - לא רק נגד ארגון הטרור בלבנון אלא גם נגד פטרוניו בטהרן.

"לוחמי אוגדה 36 והקומנדו שלנו שולטים במרחב רכס הבופור ומצוידים בכל הכלים ובאמצעים בכדי לגבור על האויב. כל יכולות צה"ל נמצאות פה כדי להמשיך לסייע לכם לבצע את המשימה. חיזבאללה מוכה וחבול ופעיליו כלואים בתת-הקרקע. צה"ל נמצא בשליטה מבצעית במרחב ושומר דריכות גבוהה לממש מהלומות מהירות וקטלניות במידה והפסקת האש תופר. זירת פיקוד הצפון היא מרכז הכובד הצה"לי כעת. אנו ערוכים לחזרה ללחימה מהירה גם בלבנון וגם באיראן, במידה ונידרש לכך", סיכם.