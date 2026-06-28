שוטרי תחנת אריאל במרחב שומרון פתחו בחקירת אירוע שבו תושב השרון בשנות ה-70 לחייו הותקף ונשדד לאחר שנכנס בניגוד לחוק לשטח A.

האיש הגיע אתמול רגלית למעבר אליהו כשהוא חבול ברגליו, וסיפר כי רכבו נשדד סמוך לקלקיליה.

מעדותו הראשונית עלה כי נכנס לכיוון קלקיליה כדי לרכוש מוצרי מזון וכן אבטיח. לדבריו, בשלב מסוים הותקף בידי מספר חשודים שהטיחו אותו על הכביש ושדדו את רכבו, והוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

במשטרה ציינו כי אף שהאירוע הסתיים בפציעות קלות, מדובר במקרה חמור של כניסת ישראלי לשטחי A בניגוד לחוק ותוך סיכון ממשי לחייו. החקירה נמשכת.

במשטרה הזכירו כי רק לפני כחודש חולצו שישה ישראלים מהעיר יריחו לאחר ששכרו וילה במקום, ובאותו יום חולצו גם 23 ישראלים שהגיעו לארוחה בעיר שכם. במשטרת מחוז ש"י ובמערכת הביטחון שבו והדגישו כי הכניסה לשטחי A אסורה על פי חוק ומהווה סכנת חיים ממשית.