שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' אומר כי השפיע באופן משמעותי על המלחמה הנוכחית ומדגיש את תפקידו בהשבת החטופים מעזה.

"אני חושב שאלמלא אני, המלחמה בעזה הייתה נעצרת עוד לפני רפיח. אגב, אלמלא אני, בניגוד למה שמנסים להפוך אותי לאיזה ערל לב שלא אכפת לו מהחטופים - אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן", אמר סמוטריץ' בריאיון לפודקאסט של נדב פרי ב-All in.

השר הוסיף "אחרי העסקה הקודמת, בינואר 2025, נשארו לנו 20 חטופים ועוד חללים, והתחילה להתגלגל עסקה ששמונה יחזרו. אם ברגע הזה אני לא שם קו אדום ומודיע לנתניהו - אין דבר כזה, אחרי שהחיילים שלנו נכנסים לתמרן בתוך עזה, אין עצירה כדי לשפר עמדות - עד היום היינו מנהלים משא ומתן על חמאס על עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד".

לדבריו "יש לי השפעה גדולה מאוד על המלחמה. היא נובעת מבהירות מאוד גדולה של איפה אני רוצה להגיע במלחמה. אני קורא את כל חומרי המודיעין, לומד ומגיע דוכן לדיונים. אני גם יכול להיות פרגמטי ולא לעשות פוליטיקה במלחמה - בניגוד לאחרים".