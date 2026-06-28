עולם רפואת העור עובר בשנים האחרונות מהפכה של ממש, המשלבת טיפולים חדשניים, טכנולוגיות מתקדמות ובינה מלאכותית.

בריאיון לפודקאסט הרפואי של ערוץ 7 התייחסה פרופ' ורד מולכו פסח, מנהלת מחלקת עור בבית החולים הדסה, להתפתחויות בתחום, לאבחון מוקדם של סרטן העור, לטיפול במחלות כרוניות ולהתמודדות עם תופעת השרלטנות בתחום האסתטיקה.

אחד הנושאים המרכזיים שעליהם נשאלה היה הופעת נקודות חן חדשות. לדבריה, ברוב המקרים מדובר בתהליך טבעי לחלוטין. "נבוסים מופיעים בעצם מגיל שנה וחצי, שנתיים, ולאורך שנות החיים הצעירות שלנו, בעשורים הראשונים, יכולים להמשיך ולהופיע, וזו תופעה שהיא נורמלית לחלוטין... והופעה של נבוסים נרכשים היא תקינה לחלוטין, עד שנות הארבעים".

עם זאת, היא מדגישה כי ישנם סימנים שאסור להתעלם מהם. "אם לעומת זאת זה משהו שגדל בקצב מאוד מהיר, נראה מאוד שונה מנגעים קיימים, יש לו צורה מוזרה, כמה גוונים של צבע, פתאום מופיע איזשהו דימום או פצע בתוך נגע קיים, או שזה קורה כשאנחנו בגיל מבוגר יותר, נניח מעל גיל ארבעים, אז כבר צריך להיות עם דרגת חשד יותר גבוהה וכן להזדרז להגיע לבדיקה". לדבריה, גם נגעים בכפות הידיים והרגליים דורשים תשומת לב מיוחדת.

פרופ' מולכו פסח סיפרה כי אחד החידושים המשמעותיים ביותר בתחום הוא שילוב של בינה מלאכותית באבחון. היא חשפה כי בבית החולים הדסה פועלת מערכת ייחודית מסוגה בישראל, המאפשרת לבצע מיפוי מלא של עור הגוף בתוך שניות. "מדובר באיזושהי מצלמה ענקית, שנראית כמו מכונת MRI, שמצלמת בשניות את כל העור שלנו, ממפה את כל הנגעים שיש לנו על גבי העור. יש בתוכה גם טכנולוגיה של AI שמאפשרת לאתר את הנגעים שנראים החשודים ביותר, וכאשר אנחנו מגיעים לביקורת כעבור שנה ושוב מצטלמים, המערכת יכולה לזהות שינויים שאנחנו בעין לא יכולים לזהות אותם".

לדבריה, גם הטיפול במחלות עור כרוניות עבר מהפכה משמעותית. "הטיפול במחלות האלה ממש עבר מהפכה בעשור-שניים האחרונים, ויש לנו הרבה יותר מה להציע. פעם היינו מאוד מוגבלים, בעיקר לתת משחות עם סטרואידים, ולא היה לנו כל כך מה לעשות מעבר לזה. היום יש לנו המון התפתחויות, גם בהבנה של המנגנונים מאחורי המחלות האלה וגם טיפולים חדשניים", אמרה בהתייחס לאטופיק דרמטיטיס, פסוריאזיס ומחלות נוספות.

מנהלת מחלקת העור הקדישה חלק נרחב מהריאיון לאזהרה מפני הסרת נקודות חן ללא פיקוח רפואי. "לפני שהולכים להסרה, חשוב ללכת לרופא שיבדוק את הנקודה. לא הולכים לקוסמטיקאית כי היא לא מבינה כלום. כבר היו מקרים של מטופלים שהלכו לכל מיני רופאים שרלטנים, או אנשים שהם בכלל לא רופאים, שכביכול הסירו להם נקודות חן, ובסוף התברר שזה סרטן של נקודות חן, מה שנקרא מלנומה", אמרה.

לדבריה, גם כאשר מדובר בנגע שפיר, ההחלטה על הסרתו צריכה להתקבל על ידי רופא. "בשום פנים ואופן לא להסיר נגע לפני שהלכת לרופא, והרופא אישר לך שהנגע הזה הוא שפיר ותקין. וגם אז ההסרה צריכה להיות על ידי רופא עור או על ידי פלסטיקאי, ולא על ידי מישהו שהוא לא מבין בתחום".

בהתייחסה לטיפול במלנומה הסבירה כי כאשר מתגלה נגע ממאיר, הטיפול הראשוני הוא הסרה כירורגית. במקרים מסוימים נדרשות גם בדיקות נוספות, ובהן דגימה מבלוטות הלימפה, בהתאם לממצאי הבדיקה הפתולוגית ולהיקף המחלה.

לסיום הדגישה כי חרף ההתקדמות הרבה בטיפול במלנומה, אבחון מוקדם נותר הגורם החשוב ביותר. "זה מאוד תלוי באיזה שלב זה מתגלה. אם זה מתגלה בשלבים מתקדמים, שיש כבר מעורבות של בלוטות לימפה או התפשטות מעבר לזה, זה כמובן סיפור הרבה יותר מסובך. למרות שהיום גם בתחום של טיפול במלנומה יש המון התפתחויות וטיפולים חדשים שמאריכים את החיים. אבל המסר מכל הנושא הזה הוא אבחון מוקדם".